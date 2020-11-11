Взрыв дома на Кандагарской в Красноярске в феврале 2019 года: кто сел на скамью подсудимых и ответит за гибель двух человек

Взрыв дома на Кандагарской в Красноярске в феврале 2019 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Помните историю дома на улице Кандагарской, 3 в Покровке. Вечером 14 февраля 2019 года в одной из многоквартирных трехэтажек произошел хлопок газа в угловой квартире на второй этаже. Хлопок был такой силы, что вынесло наружную стену. Погибли два человека – женщина и мужчина, из двух квартир. 12 человек, в том числе 2 ребенка, попали с травмами в больницу.

Уже тогда власти города объявили: дом был простроен незаконно. На протяжении нескольких лет его пытались снести, даже было решение суда в пользу городской администрации, но так до него руки и не дошли. Пока не случилось то, что случилось – одиноко живущий в угловой квартире мужчина принес в дом газовый баллон. Этот баллон взорвался и тем самым решил многолетнюю тяжбу: полуразрушенный дом оперативно расселили и сровняли с землей.

Кстати, добавим одну деталь: рядом стоял второй дом под номером 5, точно такой же – близнец разрушенного. Ему тоже досталось: взрывной волной выдавило несколько окон, пошла трещина на стене. Однако перепуганные жильцы, несмотря ни на что, покидать его добровольно не решились: «Нам некуда идти, мы будем отстаивать свои квартиры в суде» - заявили они. Некоторые вообще отказывались верить в то, что стали жертвами махинаций – показывали всем документы на свои квартиры. На их примере мы убедились, что точно так же свято верили в законность своей жилплощади до взрыва и жильцы дома №3.

А это "брат-близнец" взорвавшегося дома, ему тоже досталось, но жильцы отказались его покидать Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». На скамью подсудимым сели двое – Владимир Тарасов, который построил взорвавшуюся трехэтажку на Кандагарской, 3. И риэлтор Наталья Кусумова, руководитель ООО «Единая служба недвижимости».

Вот что удалось доказать в суде по существу. В 2013 году Тарасов приобрел земельный участок в Покровке для строительства индивидуального жилого дома. Однако вместо частного особняка с гаражом, садом и баней, он возвел трехэтажку, которую разделил на более чем два десятка квартир. Площадь квартир – мизерная, в одно окно. Следовательно и стоимость в пределах миллиона рублей. Чтобы их продать, Тарасову нужен был знающий человек – единомышленницу нашел в лице Натальи Кусумовой. В период с 2014 по 2018 годы подельники положили в карман свыше 19 миллионов рублей. Покупателей уверяли, что сделки законные, оформляли им документы.

Накануне суд Советского района признал обоих виновными. Тарасову дали 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Кусумовой – 4 года. Но женщине наказание отсрочили до того момента, пока ее малолетнему ребенку не исполнится 14 лет.

Приговор, кстати, в законную силу не вступил, у сторон есть время для того, чтобы его оспорить.

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