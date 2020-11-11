Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 ноября 2020: за сутки скончались 11 человек

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация по коронавирусу в Красноярске и крае на утро 11 ноября выглядит следующим образом. Всего зарегистрировано 29 584 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 328 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил – 1,1 %. Выздоровевших всего 22 101 человек выздоровел, за минувшие сутки 309. Летальных исходов 752, за сутки 11.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого Роспотребнадзора. В краевом центре заболели 79 (всего 11 542 человека), в Ачинске 15 (1 830), в Норильске и Бородино по 13 новых случаев (всего 1106 и 223). В Минусинске 18 новых случаев (всего 944), в Канске – 16 (757), в Рыбинском районе 17 случаев (217).

Рекорд в крае бьет Железногорск, там за минувшие сутки зафиксировано 94 новых случая, а всего 2 177. Во втором закрытом городе, Зеленогорске, новых случаев 48, всего 1 687.

Под медицинским наблюдением на дому в крае (за исключением закрытых городов) находится всего 7 962 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 636. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 518. Проведено тестов на коронавирус всего 1 448 197, из них за последние сутки 11 600.