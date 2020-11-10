Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 ноября 2020 года: заболели 328 человек, умерли 11

Выходить из дома лучше только в случае крайней необходимости. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на 14 часов 10 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 29584 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 328 случая заболевания.

Темп прироста за сутки – 1,1 %.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7962 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 636 чел.

Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 518.

Проведено тестов на коронавирус всего 1448197, из них за последние сутки 11600.

- Красноярский край стабильно сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край все еще находится на 6-м месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки. В регионе выявлено на 1 случай коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее - 328 человек заболели. Число выздоровевших в регионе вновь уступает количеству инфицированных - 309 пациентов выписаны из стационаров, на 47 больше, чем днем ранее. Край преодолел планку в 22 тысячи излечившихся. Отмечено 11 летальных исходов за сутки.

Данные Ропотребнадзора по Красноярскому краю

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период по России умерло 31 161 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 977 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 322 (25,4%) без клинических проявлений. Подтверждено 386 летальных случаев.

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.