«Хочу тебя обнять и вместе плакать»: дочь нашла родного отца, о котором не знала 35 лет

Регина и ее родной отец Ношреван Фото: из семейного архива

Она всегда чувствовала себя неловко среди мамы-блондинки и двух белокурых сестер. Регина Закирова из Татарстана с детства хлебнула и за нос с горбинкой, и за раскосые глаза, и за густую черную шевелюру. Ее дразнили цыганкой, в глаза говорили, что не папина дочка. Обижалась сильно, а потом привыкла и смирилась со своей непохожестью. Поэтому, когда спустя 35 лет мама вдруг заявила, что у нее другой отец, сразу не поверила. Начала искать и разрыдалась, как маленькая девочка, когда увидела по ту сторону экрана свою копию. Одинаковая форма носа, цвет глаз, овал лица, улыбка и даже изгиб бровей. На нее смотрел ее родной папа и тоже плакал.

Регина с сестрами Фото: из семейного архива

Встретились и полюбили

Завязка этого русско-грузинского «сериала» произошла в небольшом городке Уяр в Красноярском крае. Именно там в восьмидесятых годах жила девочка Галя. Стройная, милая, красивая. Ее русые косы, пухлые губы и доверчивый взгляд голубых глаз пленили не одного парня. Но завоевать ее любовь удалось приезжему грузину. Ей было почти 18 лет, когда они встретились. Ему 21 год. Приехал в Сибирь вместе с двумя братьями закалымить денег на стройке. По вечерам после работы гуляли по местным улочкам, познакомились с тремя девчонками. Галина покорила Ношревана. Отношения развивались стремительно. Вскоре она призналась, что ждет ребенка. А он в ответ, что берет ее с собой в Грузию.

Мама Галина. В 19 лет и сейчас. Фото: из семейного архива

- Поедешь со мной? – спросил прямо. – Я купил два билета – тебе и мне.

Но она боялась. Здесь все понятное, родное – семья, друзья, работа.

- Ношреван из-за тебя уезжать не хочет, - в один из вечером нагрянули его братья. - Отстань от него. И вообще, у него невеста в Грузии, ждет его, у них семья будет. Не нужна ты ему, бросит тебя потом.

Эти слова больно ранили Галину. К страху перед неизвестностью добавилась жгучая обида. Она отказалась ехать с любимым. Но ребенка решила оставить. Через пару месяцев познакомилась с солдатом-срочником из Татарстана. Рустем. Тот пороги обивал, хотя знал, что она скоро родит от другого. Назло Ношревану и сошлась с ним. Поженились. В Иланском роддоме появилась на свет ее доченька. Крепкая, смуглая, бойкая. Имя ей мама дала звонкое – Регина! Отчим удочерил. Вскоре всей семьей переехали они в Набережные Челны.

Другая

Почти сразу после переезда родилась Альбина. Спустя два года – Марина. Обе девочки, как куколки с советских открыток – голубоглазые, круглолицые, с ямочками на щечках и светлыми волосами. Тем разительнее был контраст с Региной.

- В детстве меня всегда все обзывали, - вспоминает она сейчас. - Что я была черненькая и нос какой-то не такой. Люди прикалывались: ты от другого папы, это не твой папа или ты - не татарка, цыганка. Все это я пережила ребенком.

Но все хранили тайну. Сестры часто гостили в деревне Мемдели у бабушки по линии отца, она всех привечала. Казалось, Регину даже больше. Отчим никогда, даже в пьяном угаре не обмолвился словом, не упрекнул. А пил он сильно. Гонял семью, порой жене и детям приходилось убегать и прятаться.

Регина с сестрами Фото: из семейного архива

- Получается, абика (так называют бабушек в Татарстане), зная, что я не родная внучка, меня из всех троих больше всех любила, - говорит сейчас Регина. - Она мне помогала, воспитание хорошее, правильное дала.

Галина «пахала» на нескольких работах, чтобы дочери были одеты по моде и ели самое лучшее. Для себя никогда не жила. В 1996 году она решила: хватит! Развелась. Рустем вернулся в родительский дом, пьет и сейчас.

Вскоре Регина встретила свою судьбу. Познакомились на дискотеке, Ленар сразу стал ее обхаживать. А она фыркала: не нравится он мне!

- Ведь приклеился! – смеется Регина. – Двое детей у нас уже. Радмиру уже 15 лет, Карине вот будет 11. Было всякое. Жили на грани, когда мужа сократили и я в декрете. Помочь некому. Сами выплываем. Училась я на повара, парикмахера, секретаря, но вернулась в торговлю. Работала продавцом, управляющим, директором. Два года назад открыла свой мебельный магазин.

Регина со своей семьей Фото: из семейного архива

У тебя другой папа

Это было лето 2017 года. Поздний вечер. Галина позвонила старшей дочери. Регине было тогда 35 лет.

- Что делаешь?

- Да вот кино посмотрели, спать собираемся.

Молчание в трубке, а потом…

- Регин, ведь Рустем не твой папа, у тебя другой.

Я не шучу, твой папа грузин…

И тут Регина бросила трубку. Весь ком детских обид выплеснулся слезами. Три месяца она не общалась с матерью. Отгородилась полностью. Заблокировала ее номер, профиль в соцсетях.

- Почему снова начали общаться? Ну, потому что это все-таки мама. Я спрашивала, почему именно сейчас она решила рассказать, но прямой ответ не получила. Но как поняла, она уже не могла жить с этой тайной, все время хотела рассказать, но чего-то боялась. А я начала представлять, какая бы жизнь у меня была, если бы мой родной отец был рядом со мной.

Регина, ее мама и дети Фото: из семейного архива

Фантазировала, мечтала, но ничего не предпринимала. Пока лучшая подруга Айгуль не спросила: «Ты хочешь его найти?».

И только тогда Регина поняла, что да! Хочет найти очень сильно. Выспросила у мамы все, что она помнила: фамилию, имя, отчество, дату рождения.

Начала искать

Именно Айгуль активно часами сидела в соцсетях и пыталась найти однофамильцев отца Регины. И откликнулся человек, который согласился помочь. Зовут Резо, он занимается туристическим бизнесом.

- В феврале 2018 года прочитал объявление некой Айгуль, что подруга ищет отца по имени Ношреван Пирадзе, уроженца Грузии, - рассказал Резо. - Потом мы многократно переписывались. Полгода я искал его адрес. Как и полагал он - Ношреван Ферадзе (инагда пишут Перадзе) живет в селе Ацквита Аспиндзского района.

Регина с подругой Айгуль Фото: из семейного архива

Регина было собралась в путь. Но вдруг подумала: «А вдруг он ничего не знает, у него большая семья и я ему не нужна».

Струсила. Решила оставить все, как есть.

Резо же удалось найти его номер телефона. Резо позвонил. Узнал, что тот всю жизнь был несчастлив. Был женат, родился ребенок, но развелся через четыре года. Дочь, когда ей было 16 лет, утонула в море. И тогда Резо рассказал ему о другой дочери.

«Он от радости плачет, говорит: бог послал его мне… В данный момент он находится в горах на сенокосе, чтобы со мной связаться специально поднимется на вершине… спустится в деревне и можно будет с ним связаться. Он мне очень благодарен», - писал он Айгуль.

Родной отец Регины Фото: из семейного архива

А она переживала:

- Увидела его фотку и обалдела: улыбка та же, глаза те же, доброта, энергетика прет, добрый, открытый. Регинка точно такая же – черная, с таким носом, фигура, разрез глаз, улыбка и морщины даже ее у папы. Генетику никуда не денешь. Вот я и подумала, что она имеет право знать, кто ее папа.

Рассказала. А та бросилась обнимать и благодарить.

Мой папа

- Здравствуй, доченька моя! – Ношреван позвонил дочери впервые месяц назад с телефона Резо по видеосвязи. Свой у него простой, кнопочный. Другой в горах и не нужен.

Отец плачет. Дочь плачет.

- Я - его копия, - уверяет Регина. - Меня прямо всю затрясло, слезы покатились. Сама не ожидала, что у меня такая реакция будет. Показала ему фотографии сына, а он: «Это же мой внук, я точно такой же был в молодости». Рассказал еще, что потерял веру к жизни, а потом эта новость, и у него словно крылья выросли. Получается, что теперь я – единственный смысл его жизни.

Регине 19 октября исполнилось 37 лет. Отмечали на базе отдыха с самыми близкими людьми. Праздник получился на две страны.

- Папа позвал друзей, накрыл стол, и они праздновали мой день рождения, - говорит Регина. - Он купил торт, свечки поставил – ровно 37. Я это все видела сама через видеозвонок. Такой вот мне устроил праздник. Сейчас он устроился на какую-то работу тяжелую, даже перевод прислал. Копейки конечно, но сам факт - человек не сомневается, что я его дочь.

Люблю Галю

Ношреван рассказал, что через год после своего отъезда в Грузию вернулся в Уяр. Искал свою Галю. Но дом ее уже был разрушен. Про нее никто толком ничего не знал. Признается: «Всю жизнь искал ее!». Помнил, что она ждала ребенка. Но родился ли малыш, он не знал, жил и мучился.

А что Галина?

Ей сейчас 58 лет. На пенсии, но работает. Живет для себя. Красивая, самодостаточная. За собой ухаживает, частая гостья салонов красоты: ногти, ресницы, волосы. От поклонников отбоя нет. С первой любовью втроем общались по видеосвязи, говорили.

- Он смотрит на нее и плачет, - рассказывает Регина. - На колени встал и говорит: «Галя, я тебя всю жизнь любил, искал, до сих пор люблю тебя».

- Она, как девочка, стесняется, - рассказала по секрету Айгуль. - Может это и была искренняя любовь. Если стесняется, может и чувства остались.

Но Галина гнет свою линию: «Я вертихвостка, не смогу уехать туда и жить в горах».

Хочу обнять и плакать

Ношреван уже познакомил дочь с сестрами. Их у него две. Одна живет возле Тбилиси, еще одна в Италии. Обе звонили, доченькой называют, в гости зовут. Обе говорят: «Глаза у тебя наши, фамильные, только по нашей линии такие глаза, красивые».

Все любят и все приняли, в гости зовут. А она бы рада, но пока никак:

- Он хочет встретиться, я сильно хочу встретиться. Но пока не получается. У меня пока не все стабильно с финансами, он живет в горах, сено продает, орехи собирает, ремонты делает, копейки получает. И другие препятствия - закрытые границы, виза, пандемия. Но ждать нет сил! Папа говорит: «Я хочу тебя встретить, обнять и плакать вместе». И вот знаете, он это сказал, и я точно так хочу. Я в каждой ситуации его чувствую, и готова на все, чтобы с ним просто встретиться и обняться. Когда плохо бывает порой, даже говорю: «Я так хочу к папе!». Хотя никогда его не видела.

А у Ношревана счейчас одна цель – скорее купить хороший телефон с интернетом, чтобы быть всегда на связи с любимой дочерью.

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