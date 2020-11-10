Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 ноября 2020: на въезды в населенные пункты возвращаются КПП

Знакомые с весны патрули на въезде в город возвращаются. Пока это только Минусинск. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае по данным на 9 ноября 2020 года: число заболевших превысило 29 тысяч. За сутки ковид подтвердили еще у 329 человек, всего заразились 29 256. Врачам удалось вылечить 21 792 пациентов (+262 в сутки), скончался 741 (+9 в сутки).

- Красноярский край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион по-прежнему находится на 6-м месте. Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки. За сутки выявлено на три случая заражения больше, чем днем ранее – заболели 329 человек. Это новый антирекорд, самый большой суточный прирост с мая.

Также за последние сутки стало известно, что Красноярский край начинает закупку лекарств для зараженных коронавирусом, и эти лекарства будут выдавать бесплатно.

С 10 ноября начал работать КПП в Минусинске. Всех, кто едет в этот город с температурой, вернут обратно.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе возобновили работу волонтеры. Они привозят лекарства и продукты одиноким пожилым людям. Оставить заявку можно по номеру 8-800-200-34-11, 8-800-100-53-19 (кнопка «3»). Присоединиться к волонтерам можно, подав заявку на официальном сайте мывместе2020.рф или на сайте dobro.ru.