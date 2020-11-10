«Думать глобально, действовать локально»

Верно ли это? Зачем предприятиям волонтерские проекты и зачем они сами волонтерам? Есть ли реальная польза от общественных идей и инициатив?

Ответить на эти вопросы и рассказать о корпоративном волонтерстве мы решили на опыте компании «Норникель».

Во-первых, корпоративной программе компании под названием «Комбинат добра» исполнилось пять лет – можно анализировать и делать выводы.

Во-вторых, недавно 350 волонтёров «Норникеля», лидеров, собрались онлайн на экослёт, чтобы подвести итоги годового экомарафона. Несколько часов шла встреча: много проектов, много историй - хорошая возможность узнать о волонтерстве «изнутри».

В-третьих, волонтерские проекты «Норникеля», особенно экологические, на слуху. Многим жителям городов и поселков, в том числе и красноярцам, знакомы эти проекты.

Волонтерство становится трендом

Волонтерских программ в «Норникеле» много. Помогают детям, пожилым одиноким пенсионерам, маломобильным людям.

Но центральное событие волонтерской программы – экологический марафон. За пять лет количество участников экомарафона выросло со 100 до 17 000 человек.

- Если мы отмотаем эту историю на пять лет назад и вспомним, как все начиналось, увидим, что все было не так просто и гладко, а сегодня у нас уже более 100 команд, - с гордостью говорит директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин. - Это цифра, которая впечатляет и скептиков, и организаторов. Это говорит о том, что принципы, на которых строится программа добровольности, желании людей включаться и что-то менять, - правильные.

Экологический марафон – гениальная задумка, по крайней мере, на взгляд автора. Идея попала в точку, в ожидания и потребности людей: беречь природу, быть экологичными - от одежды и еды. Это история современного поколения с их новым образом мышления: в 90-х люди думали, где взять еды, сейчас - в какой упаковке ее купить.

От «затыкать дыры» – к системным проектам

Начавшись в 2016 году с локальных субботников, экомарафон стал самым крупным волонтерским проектом «Норникеля». Важный момент в доказательство того, что проект нужен. В нем участвуют сотрудники не только «Норникеля», но и других предприятий, НКО, обычные горожане, неравнодушные к экологическим проблемам.

Сейчас экомарафон проходит при экспертной поддержке благотворительного фонда «Заповедное посольство» и ЭкоЦентра «Заповедники» в 9 городах, где работают предприятия «Норникеля».

К опытным участникам - Норильску, Мончегорску, Заполярному, п. Никель, Москве, Чите - присоединились новички – Саратов и Красноярск.

Люди выходят с инициативой, «Норникель» помогает. Поддержка может быть организационная, финансовая и экспертная - это принципиально: результативность проектов на первом месте.

- Часто скептики говорят, мол, кто такие корпоративные волонтеры? Приехали раз в год, сделали какую-то акцию, поставили галочку, сделали кучу селфи, - говорит Вадим Ковалев, член общественной палаты Российской Федерации, внешний эксперт программы. – Но это совсем не так.

А как? Давайте посмотрим видео экологического слета.

Вот молодежь Быстринского горно-обогатительного комбината.

- Всем привет, мы в масках. Но улыбаемся до ушей, поверьте.

Два месяца экоактивисты трех команд работали на местном озере Ямкун. Почистили берега, проложили тропу, сделали освещение. Говорят, местные жители очень благодарны за новое место отдыха.

На экране – волонтер Ольга Горчакова с рассказом о проекте добровольцев Кольского полуострова: это и работа в заповедниках Лапландском и Пасвике, и создание общественного питомника, и очистка берегов озер Имандра и Лумболка, и обустройство общественных пространств, горнолыжного комплекса, и многое другое.

Нашим соседям, норильчанам, тоже есть чем хвастаться - 13 проектов! Самый масштабный – эколого-просветительский центр ЭКОFriends – 60 человек из 5 команд трудились над его созданием, а самый яркий - виртуальная экскурсия на плато Путорана. Ремонт приюта для бездомных животных «Белка и Стрелка», пять новых велопарковок, и это лишь середина списка добрых дел.

По словам директора по развитию благотворительного фонда «Заповедное посольство» Ксении Гаспарян, главное достижение последних лет – переход от разовых акций - из серии «высадить пять деревьев, поставить лавочку» - к системным проектам:

- И это классно. Например, питомники и экотропы - то, что имеет экологический эффект во времени, - уточнила эксперт. - Думайте глобально. Действуйте локально, - советует Ксения.

Проектов, которые взяли такую планку или близки к ней, в этом году, несмотря на пандемию, достаточно.

И это еще один кейс корпоративного волонтерства «Норникеля»: команды, стартовав с субботников, превращаются в профессиональные проектные группы.

Волонтеры восстанавливают леса после пожаров, облагораживают парки и озера, много работают в заповедниках и питомниках.

Отличный результат и у двух красноярских команд из авиакомпании «Нордстар» - «Blue Sky» и «Залётные», которые работали в национальном парке «Красноярские Столбы».

Волонтеры промаркировали 4 километра туристического маршрута «Природа – великий скульптор», сделали забавную локацию «Здесь был васЯ» с экопризывом «Друзья, оставим скалы чистыми – признания в любви пишите здесь!». И на вопрос «Как прошло ваше лето?» ответ дебютантов сплошь из глаголов: «Красили, чистили, убирали мусор в расщелинах скал, сочиняли экосоветы, делали стенды».

- Несмотря на свой «первый раз», мы знаем, что способны сделать многое и вдохновить своим примером многих, - говорит Ксения Квятковская, капитан команды Blue Sky. - Не нужно ждать знаков судьбы или масштабных экослетов, чтобы заботиться об окружающей среде. Можно встать на тропу бережного отношения к природе здесь и сейчас. Эковолонтерство – это новый тренд. И мы планируем его активно развивать. Шаг за шагом, день за днем, пока забота о природе не войдет у большинства жителей нашего города в добрую привычку.

Мысль Ксении о вдохновении очень важна. Увидев дела других, человек осознает: «Я тоже так хочу и могу». Подавать пример, привлекать внимание, пропагандировать – это тоже миссия волонтеров. И, как говорят внешние эксперты, эффект есть.

- Я работаю в заповедной системе и хочу сказать, что благодаря проектам, что реализует компания, заповедники России стали центром притяжения социально ответственного бизнеса. На них стали чаще обращать внимание компании, готовые чем-то помочь, - озвучивает наблюдение Светлана Юшкова, участница экослета, специалист по экологическому просвещению национального парка «Красноярские Столбы».

Говоря о важной роли проектов, Светлана привела цифры. К примеру, по тропе, которую маркировали наши волонтеры, ежегодно проходят 500 000 красноярцев и гостей города. А по тропе, построенной во время третьего экослета волонтеров «Норникеля» в Красноярске, соединившей канатную дорогу «Бобрового лога» и смотровую площадку парка, уже прошло более 350 000 человек.

- Сотрудники компании могут гордиться своей корпоративной программой. Когда наблюдаешь за добрыми делами изнутри, понимаешь, сколько неравнодушных людей трудится, стирая границы часовых поясов для того, чтобы создавать условия для реализации больших и малых социально значимых проектов, - заслуженный комплимент от эксперта.

Светлана права на 100 процентов, говоря и об успешности программы, и о неравнодушии волонтеров.

Когда пандемия только началась, волонтеры помогали формировать продуктовые наборы, доставляли их пожилым людям, малообеспеченным ветеранам. Когда был дефицит средств защиты, волонтеры «Норникеля» сшили более 3 тысяч защитных масок.

- Многие из вас пришли на помощь тем, кому было трудно. Это самое главное и большое, что мы сделали в этом году. Это квинтэссенция нашей с вами деятельности, - резюмирует и благодарит большую волонтерскую команду большой компании Игорь Сухотин.

Узнать о жизни волонтеров можно в группе «Комбинат добра» на Facebook и сайте: kombinatdobra.ru.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Зачем компании волонтеры?

Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля»:

— Программа корпоративного волонтерства - продолжение социальной миссии «Норникеля». Важно, чтобы у сотрудников были доступные и простые способы помочь, чтобы у них был инструмент улучшать жизнь в своих городах, чтобы была возможность привлекать к этому членов семьи, друзей, детей. Тогда и компания становится ближе к человеку.

Когда люди разрабатывают и реализуют проект, они получают новые компетенции: умение поставить цель, найти партнеров, найти единомышленников, все это организовать, просчитать бюджет. Даже если человек не занимается проектной деятельностью, он может отрабатывать эти навыки на социальных практиках. Эти инструменты позволяют нам выявить волонтерских лидеров. Лидеры волонтерского движения формируют вокруг себя сообщества, становятся наставниками для новичков, и программа расширяется и растет.

Корпоративное волонтерство: 5 наивных вопросов

1. «Можно заниматься чем хочется или чем скажут»?

В программе есть несколько больших тем и направлений волонтерства, но люди сами решают, кому и как они будут помогать. Компания считает, что добровольный выбор дает лучший эффект. Человек будет хорошо делать то, что ему нравится.

Чтобы получить поддержку компании, нужно вместе с коллегами сформировать команду и заполнить заявку: прописать цели, задачи, планируемый результат. Суммы поддержки – разные, все зависит от масштаба проекта.

2. «Могут ли члены моей семьи быть волонтерами?»

В «Норникеле» это только приветствуется. Так и сотрудник, и члены его семьи будут чувствовать себя частью компании.

3. «А если желание помогать есть, а времени нет?»

Можно просто помогать финансово. Для этого на корпоративном портале «Норникеля» есть программа пожертвований. Компания администрирует процесс, гарантирует целевое расходование денег. Можно помогать детям коллег, нуждающимся в оперативном лечении или благотворительным фондам, НКО.

Сегодня в «Норникеле» около 2500 активных волонтеров. В программе личных пожертвований приняли участие больше 8 000 сотрудников.

4. В чем польза волонтерства?

От волонтерства выигрывают все.

Компания получает сплоченных, активных, творческих сотрудников, которые могут прийти на помощь в сложной ситуации, умеют работать в команде, брать на себя ответственность.

Сотрудники приобретают новых друзей, получают моральное удовлетворение от помощи другим и видимых результатов своего дела.

Жители территорий и нуждающиеся в помощи получают реальную поддержку, их проблемы решаются.