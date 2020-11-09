В Красноярске подвели итоги чемпионата и первенства России по северному многоборью

Сборная Красноярского края на втором месте. Фото: оргкомитет соревнований.

В Красноярске завершились чемпионат и первенство России по северному многоборью. В соревнованиях, которые проходили 3-7 ноября 2020 года, принимали участие около 100 спортсменов из Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского и Красноярского краев, республики Саха (Якутия), Тюменской и Сахалинской областей. Состязания прошли в 5 дисциплинах: метание топора, метание аркана-маута (тынзяна) на хорей, прыжки через нарты, тройной прыжок, бег с палкой по пересеченной местности.

Спортсменам вручили медали и ценные призы. Фото: оргкомитет соревнований.

В чемпионате России по северному многоборью соревновались 38 мужчин и 24 женщины.

В многоборье победителями стали:

- Алексей Созонов из республики Саха (Якутия) – 1 место,

- Давыд Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа – 2 место,

- Эдуард Комаров из Красноярского края – 3 место.

Призовая тройка среди женщин: золото у Марии Куртямовой из Ямало-Ненецкого автономного округа, серебро и бронза у спортсменок из Красноярского края - Елены Соловьевой и Виктории Кожиной.

В общекомандном зачет чемпионата России первой стала сборная Ханты-Мансийского автономного округа, второе место – у Красноярского края, третье – у команды Ямало-Ненецкого автономного округа.

В первенстве России участвовали спортсмены 16-17 лет.

Первым среди юниоров стал Георгий Софронов из республики Саха (Якутия). Второе место завоевал Данил Иуси, на третьем Максим Никитин, оба спортсмена из команды Ханты-Мансийского автономного округа.

Среди юниорок золото у Марии Каневой из Ненецкого автономного округа, серебро у Амелии Алексеевой из республики Саха (Якутия), бронза досталась Елизавете Дидур из Красноярского края.

Победу в общекомандном зачете первенства России одержали спортсмены Ханты-Мансийского автономного округа. На втором месте – Красноярский край, на третьем – сборная республики Саха (Якутия).

О ходе соревнований, рекордах и дальнейшем развитии северного многоборья «Комсомольской правде-Красноярск» рассказал Павел Семизоров, вице-президент Федерации северного многоборья России, депутат Законодательного Собрания Красноярского края:

О рекордах

- На наших соревнованиях установили несколько рекордов России. Рекорд в тройном прыжке с отталкиванием двумя ногами установил представитель краевой спортивной школы Павел Земцов, лучший результат из трех попыток – 12,65 метров.

В прыжках через нарты рекорд у Эдуарда Комарова из команды Красноярского края – 1333 метра. И есть рекорд в метании аркана-маута (тынзяна) на хорей – 162 раза забросил аркан на шест Туприн Дьулустан из Республика Саха (Якутия). Это очень большой показатель.

Для нас очень важно, что несмотря на все сложности при подготовке к проведению соревнований, спортсменам удалось установить новые рекорды.

Всех участников соревнований обеспечили средствами индивидуальной защиты. Обеспечение средствами индивидуальной защиты участников соревнований

Об организации соревнований

- Конечно, пандемия внесла свои коррективы в организацию соревнований. Так, соревнования должны были состояться в начале года в Якутии, но их перенесли, и регион сократил бюджет по этому виду спорта. Поэтому некоторым командам пришлось приехать на чемпионат за свой счет. Никто не был готов, что из-за сложившейся ситуации, будет такая высокая стоимость проживания и пропитания спортсменов. Все места бюджетного проживания сейчас заняты под обсерваторы. Но благодаря поддержке генерального спонсора соревнований компании «Норникель», мы смогли обеспечить проживание и пропитание спортсменов, приобрести ценные призы – часы, смартфоны, различные гаджеты. Ведь ребята приезжают на чемпионат России из дальних поселков, и им важно внимание, это сподвигнет их заниматься дальше и привлекать других ребят в спорт.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты участников соревнований было на все 180% - маски, бахилы, средства для обработки рук. Смогли вовремя проводить тестирование спортсменов на ковид. Организаторы, соорганизаторы, Центр спортивной подготовки, министерство спорта края, компания «Норникель» сработали слаженно, поэтому соревнования состоялись. Много внимания уделил организации первенства и чемпионата президент Федерации северного многоборья России Алексей Ворошилов.

Команда Красноярского края. Фото: оргкомитет соревнований.

О развитии северного многоборья

- В рамках чемпионата мы обсуждали вопросы дальнейшего развития северного многоборья, возможности проведения международных соревнований. В Красноярском крае и в целом в России нет специализированных баз для подготовки спортсменов по этому виду спорта. Если зимой мы можем заниматься в легкоатлетических манежах, то летом при выезде на загородные базы таких площадок, где можно профессионально тренироваться, нет. Большой дефицит площадок по метанию топора, потому что для этого нужна площадь 250 на 50 метров, больше футбольного поля. Поэтому сейчас федерация совместно с компанией «Норникель» разрабатывает проект по созданию специализированной базы для северного многоборья, где можно будет проводить и тренировки, и мероприятия по обмену опытом, проведению сборов, повышению квалификации. Надеемся, что через год-полтора запустим этот проект.

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