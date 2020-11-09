Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 9 ноября 2020 года: количество заболевших в крае превысило 29 тысяч, за сутки умерли 9

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 9 ноября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 ноября 2020 года: число заболевших превысило 29 тысяч. За сутки ковид подтвердили еще у 329 человек, всего заразились 29 256. Врачам удалось вылечить 21 792 пациентов (+262 в сутки), скончался 741 (+9 в сутки).

Число выздоровевших значительно уступает количеству инфицированных. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Красноярский край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион по-прежнему находится на 6-м месте. Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки. За сутки выявлено на три случая заражения больше, чем днем ранее – заболели 329 человек. Это новый антирекорд, самый большой суточный прирост с мая. Число выздоровевших в регионе значительно уступает количеству инфицированных.