«Вам тряпку от смертельного вируса всего за 35 рублей предлагают нацепить»: споры о закрытии бассейна в Красноярском крае переросли в острую перепалку о масках

Споры о закрытии бассейна в Красноярском крае переросли в острую перепалку о масках. Фото: Мария ЛЕНЦ

Возмущенный пост о закрытии бассейна в Лесосибирске Красноярского края привел к настоящей потасовке (разумеется, словесной) в соцсетях. Начали с сожаления о приостановке работы спортобъекта, окончили битвой масочников и безмасочников, сейчас это острая тема.

Собственно, вот сам пост раздора: «Ошарашен закрытием физкультурно-спортивного центра «Енисей», - негодует один из посетителей. - В бассейн пропускали до настоящего времени по 6-7 человек! Изоляция друг от друга - идеальная! На такую-то площадь! Включите мозги и логику».

Действительно, после указа губернатора края Александра Усса об усилении ограничений в условиях пандемии коронавируса с 3 ноября спортивный центр закрылся. Мера вынужденная, но необходимая. И временная - до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Центр закрыли после распоряжения об усилении ограничительных мер. Фото: паблик ФСЦ "Енисей".

Появившись в группе ЧП – Лесосибирск, пост вызвал жесткую полемику.

- Я бы вообще закрыл все! – тут же едко прокомментировал кто-то из местных жителей. - Даже все магазины! Продуктовые! Чтобы научились маски носить, неблагодарные! Вам тряпку от смертельного вируса всего за 35 рублей предлагают нацепить, чтобы только рассчитаться на кассе, так вы в позе! Вы же понимаете, что вирус действует только при расчете? До и после расчета можно без намордника.

- Правильно, - одобрительно отозвался второй. - Все закрыть, что бы ни одно предприятие не работало, доедайте гречу, купленную по весне. Носите маски и тряситесь от любого чиха рядом.

Но их иронию разделили не все.

- Чего смешного? – удивились люди. - Маску носить надо. Да соблюдать дезинфекцию и дистанцию. Так как количество растет, а не падает. А закрывать все нельзя. На что люди жить будут, особенно те, кто неофициально работает, ради того чтобы платили больше?

- Правильно сделали, для Вашей же безопасности.

- Пройдет пандемия, и все откроют. Главное чтобы, прошло.

А вы как думаете?

КОНКРЕТНО

Между тем, по данным на утро 9 ноября, заболевших коронавирусом в Красноярске и крае почти 29 тысяч. Каждый день заражаются больше 300 человек.