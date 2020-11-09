Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber

С ноября руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске каждую неделю будут проводить личные приемы жителей домов, которые перешли на прямые договоры с ресурсниками. Встречи будут проходить дистанционно — через мессенджер Viber.

Жители могут задать вопросы о начислениях, о возможности рассрочки при оплате тепла, о способах взаимодействия ресурсников с управляющей компанией, о том, как заключить прямой договор с СГК и т. д.

Проводить личные приемы специалисты теплосбыта начали еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их пришлось приостановить. Сейчас найдено решение для того, чтобы возобновить такие встречи без угрозы здоровью жителей и наших сотрудников.

Константин Бородин, директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярске:

- Личные приемы — это возможность жителям задать вопрос напрямую руководителю, который отвечает за направление деятельности или за работу всего подразделения. А для нас это возможность прямой коммуникации с теми, кто оплачивает тепло, понять их желания и запросы и при необходимости скорректировать свою работу, чтобы людям было удобнее.

Встречи с жителями будут проходить по вторникам с 15:00 до 17:00. Нужно будет предварительно записаться по телефону +7(391) 257-95-57. В назначенный день и время руководитель, к которому житель записался на прием, сам позвонит в мессенджере и ответит на все вопросы. Первый прием 10 ноября проведет директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярске Константин Бородин. Далее — по графику. Подробнее