Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 ноября 2020: новых заразившихся COVID-19 больше, чем выздоровевших

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости на 9 ноября 2020 года о ситуации с распространением коронавируса в Красноярске и крае: за сутки количество новых заболевших больше, чем выздоровевших.

По данным пресс-службы Роспотрребнадзора на утро 9 ноября 2020 года, в регионе выявлено 28 927 случаев заражения COVID-19. В том числе за последние сутки – 326. Врачи спасли 277 пациентов (всего 21 530). Погибли 8 (всего 732).

- Красноярский край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству обнаруженных случаев COVID-19, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки.

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Напомним, что в регионе возобновили работу волонтеры. Они привозят лекарства и продукты одиноким пожилым людям. Оставить заявку можно по номеру 8-800-200-34-11, 8-800-100-53-19 (кнопка «3»). Присоединиться к волонтерам можно, подав заявку на официальном сайте мывместе2020.рф или на сайте dobro.ru.