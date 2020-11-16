В Хакасии отец убил сына за громкую игру в нарды со своей женой

Подозреваемый в убийстве задержан Фото: Мария ЛЕНЦ

Совершенный пустяк стал причиной большой беды в одной из семей в Хакасии. Из-за своей несдержанности отец остался без сына, а жена без мужа.

11 ноября в одном из домов села Бельтирское Аскизского района полицейские обнаружили тело 26-летнего мужчины. Рядом плачущая жена и еще не протрезвевший отец убитого. Его-то и задержали по подозрению в преступлении. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 105 (убийство).

Что произошло? По версии следствия, 50-летний мужчина жил у своего сына. В тот роковой вечер хозяин дома и его жена сели играть в нарды. Игра шумная, если играть с азартом. Бам, бам! Супруги не скупились на эмоции. Кубики, кости и фишки шлепали о доску очень громко. Настолько, что шум разбудил спящего отца. Тот изрядно выпил и хотел выспаться. А тут…

- Он стал высказывать сыну недовольство шумом от игры, из-за чего возникла ссора, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ. - Впоследствии конфликт перерос в драку, в ходе которой отец причинил сыну ножевое ранение в область грудной клетки.

Раны были настолько тяжелые, что пострадавший умер до приезда медиков. Подозреваемого в его убийстве задержали. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства семейного конфликта, которые привели к трагедии.

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