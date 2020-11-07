Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 ноября 2020 года: заболели 322 человека, умерли 9

Следите за температурой и дыханием! Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14 часов 7 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего всего 28601 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 322 случая заболевания.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 997,9. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7691 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 579 чел.

Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 514.

Проведено тестов на коронавирус всего 1404831, из них за последние сутки 16479.

- Красноярский край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край находится на 6-м месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. – Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки. В регионе выявлено на 5 случаев коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - 322 человека заболели. Число выздоровевших в регионе уступает количеству инфицированных - 300 пациентов выписаны из стационаров, на 2 меньше, чем днем ранее. Отмечено 9 летальных исходов за сутки.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 396 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 093 (25,0%) без клинических проявлений. Подтверждено 364 летальных случая.

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.