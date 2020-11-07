Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 ноября 2020: наш регион в числе первых в России по количеству заболевших

Берегите себя! Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки диагноз подтвердился у 317 человек. Всего заболели 28 279. Таким образом, темп прироста за сутки – 1,1%.

За период пандемии врачи спасли 20 953 (+302 за сутки). Скончались 715 (+8 за сутки).

Красноярский край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Регион находится на 6-м месте. Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки.

Из-за обострения ситуации с распространением коронавируса все школы Красноярска перейдут на дистанционное обучение.

Предварительная дата выхода на очное обучение учеников 5-11 классов - с 23 ноября. Решение по начальным классам должны принимать сами школы.

Социальные сети переполнены рассказами, советами, благодарностью и возмущением – этот вал информации несравним с весной: сейчас болеют гораздо чаще, что и подтверждается статистикой.

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.