Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 ноября 2020: за сутки заболели 317, умерли 8

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 6 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 6 ноября 2020 года: за сутки диагноз подтвердился у 317 человек. Всего заболели 28 279. Таким образом, темп прироста за сутки – 1,1%.

За период пандемии врачи спасли 20 953 (+302 за сутки). Скончались 715 (+8 за сутки).

Данные по районам и городам.

- Красноярский край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион находится на 6-м месте. Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки.