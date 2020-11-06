Видео задержания подозреваемого в заказе убийства красноярского журналиста опубликовало МВД. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России.

Видео задержания предполагаемого заказчика убийства красноярского журналиста Дмитрия Попкова обнародовали в МВД России.

На нем двое оперативников в защитных масках поджидают у трапа крупного мужчину, надевают на него наручники, ведут по коридору. Потом самолет, машина, СИЗО… Только что сотрудники уголовного розыска взяли Ису Хашиева. Известного в Минусинске предпринимателя подозревают в организации расстрела главного редактора одной из минусинских газет. Скоро в громком деле будет поставлена точка. Напомним, история довольно запутанная, убийство произошло больше трех лет назад.

- В мае 2017 года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что в помещении на одной из улиц Минусинска было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения, - рассказывают полицейские. – Дело взял под личный контроль начальник краевого МВД Александр Речицкий.

Вскоре выяснилось, к расправе могут быть причастны трое мужчин, тоже из Минусинска. У одного - Исы Хашиева - случился конфликт с Попковым. По одной из версий, не из-за профессиональной деятельности журналиста, причина иная. В разное время оба были депутатами, Попков горсовета, Хашиев райсовета, в какой-то момент их интересы пересеклись.

И предприниматель (его называли едва ли не самым влиятельным лицом района) приказал своим помощникам разобраться с Попковым. Выбрав момент, киллеры несколько раз выстрелили в жертву и сбежали. Мужчина не выжил.

Сейчас оба исполнителя под стражей, сидят за преступления, которые совершили раньше. А на подозреваемого в заказе убийства Ису Хашиева вышли только недавно.

- 2 ноября его задержали в аэропорту Шереметьево по прибытии из Новосибирска, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Фигуранта передали сотрудникам уголовного розыска, а после доставили в Красноярский край для проведения расследования.

По решению суда, бизнесмен пробудет под стражей до 26 ноября.