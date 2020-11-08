Медведь из красноярского зоопарка первым предсказал победу Байдена на выборах. Фото: Роев ручей.

Невероятно, но случилось! Первым победу Джо Байдена на выборах предсказал… русский медведь. А именно – питомец зоопарка «Роев ручей» под Красноярском.

Да, в США уже который день накаляются страсти. Официальных результатов подсчета голосов выборов в Сенат все еще не было. Но хозяин Белого дома Дональд Трамп уже обвинил конкурента в подтасовке голосов.

А вот в красноярском зоопарке Америку обогнали – организовали собственные выборы президента США – еще десять дней назад. Для этого закупили два увесистых арбуза и вырезали на них портреты Дональда Трампа и Джо Байдена.

«По нашей давней традиции выборы проводят животные», - пояснили сотрудники «Роева ручья». Причем к процессу привлекли самых-самых.

Первый тур провел бенгальский тигр. Фото: Роев ручей.

Первый тур выборов доверили бенгальскому тигру. Он с рычанием устремился на «избирательный участок», в вольер, но увидев «кандидатов» демонстративно повернулся к ним спиной. Видимо, не впечатлили оба. Правда, поразмыслив, подошел к «Байдену». Сначала обнюхал, а потом вдруг поддел лапой и укатил в угол, как мяч. Голос засчитан! 1:0 в пользу главы демократов.

Второй тур организовал амурский. Фото: Роев ручей.

Второй тур провел еще один тигр, теперь амурский. Этот однозначно «запал» на Трампа, пихнул арбуз носом, уронил и разбил вдребезги. А после довольно облизнулся. 1:1 Трамп сравнял счет.

Финал доверили медведю. Фото: Роев ручей.

И третий, завершающий тур, устроил бурый медведь. Хозяин тайги, не раздумывая, подошел к Байдену. Уволок арбуз с его портретом в укромное место, а там с аппетитом схрумкал. 2:1 Победа за Джо Байденом!

- Ну, все, как в жизни, - комментируют в соцсетях. – Выборы непростые – как в Штатах, так и в животном мире.

Понятно, что это шутка, и животные вне политики, тем более большой, поясняют сотрудники зоопарка. Голосуя за кандидатов, наши питомцы выбрали бы мир во всем мире и...арбуз.

- А точно победил тот, кого сожрал медведь? – раздумывают пользователи. – Может, наоборот, это означает, что претендент потерпел поражение на выборах?