Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 ноября 2020: задержку выдачи тел умерших пациентов объяснили в БСМП

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на 6 ноября 2020 года: в больнице скорой медицинской помощи объяснили, почему задерживают выдачу тел скончавшихся пациентов их родственникам.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярске и крае заболели коронавирусом 27 962 человека (+ 312 за сутки). Врачи вылечили 20 651 (+ 289 за сутки). Умерли 707 (+7 за сутки).

- Край поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - комментируют в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки.

… Горожане жалуются, что подолгу не могут забрать из моргов тела умерших (в том числе от коронавируса) родственников. Как выяснилось, задержка с выдачей действительно есть, и причина тут в нехватке медперсонала.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ БСМП

«В случае летальных исходов проводится вскрытие с соблюдением всех предписанных противоэпидемических норм - в 100% оно обязательно не только для тех, кто умер с подтвержденным диагнозом, но и для пациентов с подозрением на COVID-19. После вскрытия тело умершего обрабатывают дезинфицирующим составом и убирают в герметичный мешок, который больше не разрешено вскрывать.

В настоящий момент все инфекционные госпитали в Красноярске работают со значительной перегрузкой. Сотрудники патологоанатомического отделения нашей больницы, как и другие сотрудники больницы, работают в условиях уменьшенного количества, в том числе, и по причине нахождения работников на больничном листе. Поэтому в патологоанатомическом отделении в последнее время возникла задержка с выдачей тел. Она составляет порядка 3 - 4 дней. При этом тела хранятся в отведенных для хранения помещениях. Администрация патологоанатомических отделений, как правило, информирует родственников о сроках выдачи тел».

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