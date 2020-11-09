Пандемия не помеха: как компании адаптируют работу с персоналом к «коронакризису»

Дарья Крячкова, вице-президент «Норникеля» по кадровой политике

Самоизоляция, ограничения на передвижение, карантин – эти факторы значительно осложняют все процессы, влияя на настрой сотрудников и их работу. О том, как адаптировать все процессы к новым условиям, сохранить здоровье сотрудников и качество взаимодействия с ними, рассказала Дарья Крячкова, вице-президент «Норникеля» по кадровой политике.

- 2020 ознаменован глобальным кризисом, связанным с пандемией коронавируса. Как эта ситуация повлияла на политику управления персоналом «Норникеля»?

- Пандемия коронавируса, безусловно, стала серьезным вызовом для нашей компании. Ситуация была осложнена высокой неопределенностью развития, а также масштабом нашей деятельности – предприятия и офисы компании расположены в разных регионах России и объединяют свыше 70 тыс. человек. Учитывая негативное влияние, которые оказывает развитие пандемии, нам было важно сохранить высокий уровень социальной поддержки, которую мы оказываем нашим сотрудникам, регионам присутствия и различным общественным группам.

В целом, наша программа развития корпоративной культуры и продвижения ключевых ценностей ярко показала себя в рамках проекта по противодействию коронавирусу. Залогом успеха всего проекта стала высокая вовлеченность сотрудников – от высшего руководства до специалистов на предприятиях. Была запущена работа оперативного штаба, в состав которого вошли руководители департаментов и вице-президенты, а также организована деятельность региональных штабов на предприятиях.

Отмечу, что в этих условиях проявилась одна из главных ценностей компании – ответственность. Мы понимали, что не можем рисковать здоровьем наших сотрудников, но и как компания с непрерывным производством, не можем прекратить работу. Поэтому, учитывая высокий уровень неопределенности, мы решили действовать на опережение - такие меры как ежедневное измерение температуры, дезинфекция, запрет на междугороднее и международное перемещение начали действовать с конца марта 2020 года.

Помимо этого, мы понимали, что в условиях дефицита информации важно не оставлять сотрудников без внимания – в краткие сроки мы наладили работу горячей линии для сотрудников, а также выстроили общую систему информирования о ситуации и принимаемых мерах. Подчеркну, что система информирования была также направлена на качественные консультационные услуги в рамках перехода на удаленную работу. Благодаря этому, более 9 тыс. сотрудников смогли выполнять свои функции дистанционно.

Помимо этого, был реализован комплекс мер по обеспечению безопасности сотрудников на производствах – регулярные тестирования, медицинские осмотры, изменения в режимах совместной работы, питания и многих других. Подчеркну, что компания не испытала существенных сложностей при введении новых стандартов безопасности – соблюдение техники безопасности и готовность к принятию новых правил являются важными составляющими нашей ежедневной работы.

- Столкнулись ли вы с какими-то сложностями при реализации всех этих мер?

- Ярко выраженных сложностей не было, так как у компании накоплен богатый опыт в реализации программ, направленных на адаптацию к новым условиям. Так, например, системная работа с вовлеченностью помогает формировать доверие между руководителями и подчиненными, а это - прочная основа для успешного взаимодействия. Безусловно, часть сотрудников испытывала сложности с переходом на удаленный режим работы, однако эти проблемы были решены благодаря помощи специалистов.

Также отмечу, что в основе взаимоотношений «руководитель-подчиненный» в нашей компании лежит базовый принцип «человек – основная ценность». Это касается не только высокого уровня оплаты труда и соцпакета, но и формирования таких условий труда и отдыха, которые давали бы сотруднику ощущение удовлетворенности жизнью и чувство защищенности, а также предоставляли возможность для самореализации. В сложившихся из-за пандемии условиях развитие данных направлений было затруднено, однако «Норникель» продолжил выполнение взятых на себя обязательств. Так, «Норникелю» не пришлось прибегать к сокращению персонала или продолжительности рабочего времени. На доплаты сотрудникам в период нерабочих дней было дополнительно выделено порядка 15% ежемесячного фонда оплаты труда.

Наши сотрудники проявили высокие личные и профессиональные качества, сплотившись для решения общей проблемы. Взаимная поддержка, готовность к адаптации и принятию решительных мер – то, чем в первую очередь запомнится этот кризис для компании.