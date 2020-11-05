«Норникель» поддержал постановление Совета Федераций о социально-экономическом развитии Норильска

В полную перезагрузку Норильска будут сделаны небывалые прежде вложения Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

3 ноября Совет Федераций РФ принял Постановление о социально-экономическом развитии Норильска. Документ стал результатом совместной работы четырех сторон: правительств РФ и Красноярского края, сенаторов и компании «Норникель». Не обошлось без дискуссий, но по итогу представители верхней палаты парламента проголосовали за него единогласно. Фактически документ становится основополагающим для масштабных изменений северного города как минимум на ближайшие десять лет. На его основе готовится к подписанию четырехстороннее соглашение.

Олег Мельниченко, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера резюмировал: проведено несколько встреч и совещаний с участием заинтересованных сторон. Максимально учтены все поступившие предложения. В итоге подготовлен выверенный, сбалансированный документ, реализация которого будет способствовать развитию Норильска, созданию в городе безопасных и комфортных условий для жизни людей.

Представители верхней палаты парламента проголосовали за документ единогласно. Фото: сайт Совета Федераций РФ

Напомним, что 13 и 14 октября в Красноярском крае побывала с комиссия СФ. Сначала сенаторы вылетели в Норильск. Затем в Красноярске обсудили полученную информацию вместе с правительством региона. А спустя неделю доложили о результатах поездки на пленарном заседании Совфеда. Причем это был один из самых долгообсуждаемых вопросов в длинном списке на тот день.

Уже на обсуждении было понятно, что после командировки на север края большинство сенаторов вывели вопрос реновации северного города на первый план: заниматься коммунальными и социальными проблемами нужно безотлагательно. Ведь речь идет о благополучии более 180 тысяч жителей таймырского заполярья.

Сейчас основные надежды возлагаются на градообразующее предприятие. «Норникель» готов принять самое деятельное участие и в финансировании, и в решение организационных вопросов предстоящих мероприятий. К слову, не дожидаясь, когда будут подписаны договоренности, компания заявила, что уже в 2021 году выделит 1 миллиард рублей на реализацию первого шага – разработку проектной документации. Когда на руках есть готовый проект, тогда можно будет предметно говорить о суммах и характере затрат – сколько, куда и зачем.

По словам вице-президента по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрея Грачева, в четырехстороннее соглашение будут включены не только программы по преобразованию социальной и коммунальной сферы. Но и улучшение инвестиционной привлекательности Красноярского края – то есть работа на привлечение новых финансовых вливаний от сторонних инвесторов в экономику и в перспективу увеличения налогооблагаемой базы.

- В частности «Норникель» намерен вложить 2 триллиона рублей в развитие производства, 250 миллиардов в «серную программу» по снижению выбросов в атмосферу. И еще компания готова выделить 42 миллиарда рублей в реновацию жилья в городе. Норильску будет обеспечено участие в мероприятиях федеральных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», другие госпрограммы, - заявил Андрей Грачев.

В Норильске необходимо построить 97 многоэтажных домов для переселения горожан Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Для пояснения, «Серный проект» - это общее название экологической программы, предусматривающей сокращение суммарных выбросов диоксида серы в Заполярном филиале к 2025 году от уровня 2015 года на 90%.

Также компания заключила соглашение с ассоциациями коренных малых народов Таймыра. Вместе с Росрыболовством обсуждает увеличение поголовья ценных пород рыб. Все это показывает реальный уровень социальной ответственности компании.

Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты российского парламента, отметила:

- Справедливости ради хочу сказать, что «Норникель» занял конструктивную позицию, активно взаимодействовал с Советом Федерации и, в соответствии с этим постановлением, взял на себя серьезные обязательства по реновации жилого фонда и модернизации социальной инфраструктуры. Конкретно: по строительству школ, детских садов, поликлиник. По модернизации коммунальной инфраструктуры. По ликвидации экологического ущерба и так далее. Вот за это «Норникелю» спасибо.

Сенатор добавила, что опытом работы с Норильском можно и нужно будет воспользоваться для решения аналогичных проблем других моногородов, которых в стране немало.

Добавим, что в рамках Постановления о социально-экономическом развитии Норильска были составлены 20 поручений правительству Красноярского края и лично губернатору. Например, оказывать помощь в изучении вечной мерзлоты.

- Компания удовлетворена тем, что темой вечной мерзлоты нам рекомендовано заниматься вплотную с Красноярским краем, тем самым обозначена важность социального заказа на обучение в Норильском индустриальном институте, - прокомментировал Андрей Грачев. - Норильский государственный индустриальный институт будет включен в мероприятия по фундаментальным и прикладным исследованиям в целях развития северных и арктических территорий.