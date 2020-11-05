В Красноярске во время взлета самолет потерял надувной трап

Бывает же такое: самолет улетел не весь... Фото: Мария ЛЕНЦ

После вылета самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта Красноярска на взлетно-посадочной полосе остался лежать надувной трап самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры:

- По факту авиационного инцидента с аварийным надувным трапом самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" организованно расследование. 1 ноября после вылета из аэропорта Красноярска воздушного судна А-321, которое используется авиакомпанией "Уральские авиалинии" для перевозки грузов, на взлетно-пасадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап".

Свернутый трап на взлетной полосе нашли сразу, а экипаж узнал о пропаже только после посадки в Екатеринбурге. Уже после приземления механики обнаружили, что у лайнера отвалилась дверца люка, в котором находился спасательный трап. А самого трапа не оказалось.

Пассажиров на борту самолета не было.

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