Телефоны, адреса 20-я больница Красноярск: почему прекращен прием пациентов детской и взрослой хирургии

Ограничения временные и пока продлятся до 23 ноября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Об этом сообщается на главной странице больницы: вводимые ограничения касаются плановых госпитализаций и планового консультативного приема совершеннолетних и несовершеннолетних пациентов по профилям: «детская хирургия», «детская торакальная хирургия», «детская урология-андрология», «детская нейрохирургия», «детская травматология-ортопедия», «хирургия», «торакальная хирургия», «колопроктология», «оториноларингология».

С 5 ноября прекращаются плановые госпитализации во все детские и взрослые хирургические отделения, с 9 ноября — плановый консультативный прием специалистов детской хирургической службы. Вводимые ограничения действуют ориентировочно до 23 ноября 2020 года.

Ограничения на плановую госпитализацию НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на пациентов, направленных в учреждение с заболеваниями, подозрительными на злокачественное новообразование или впервые установленным диагнозом ЗНО. Данная категория пациентов будет госпитализироваться в неотложном порядке, с привлечением профильных врачей неотложной помощи.

Отметим, что больница продолжает оказание неотложной медицинской помощи пациентам хирургического профиля.

ВАЖНО!

Если вы уже были записаны на плановую госпитализацию в хирургические отделения или консультацию к детским хирургам 20-й больницы до 23 ноября, пожалуйста, уточняйте сроки приема после 23.11.2020 по телефонам:

264-09-94 - регистратура планового и консультативного приема к детскому хирургу (в рабочие дни с 08.15 до 12.00 и с 13.00 до 15.40)

264-28-34 - детское хирургическое отделение

264-06-11 - детское урологическое отделение

264-28-43 - детское нейрохирургическое отделение

264-04-14 - детское травматолого-ортопедическое отделение

264-29-92 - хирургическое отделение №1

264-34-11 - торакальное хирургическое отделение

264-04-68 - колопроктологическое отделение

264-36-95 - отоларингологическое отделение

Информация обо всех изменениях в работе больницы размещается на официальном сайте учреждения krasgkb20.ru.