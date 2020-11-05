Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 ноября 2020 года: заболели 312 человек, умерли 7

Увы, привычный набор для многих красноярских семей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество заболевших продолжает расти, и каждый день приносит нам новые антирекорды.

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14 часов 5 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 27962 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 312 случаев заболевания.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 975,6. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7458 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 562 чел.

Снято с медицинского наблюдения 50092 чел., в т.ч. за последние сутки – 456.

Проведено тестов на коронавирус всего 1372085, из них за последние сутки 17117.

- Красноярский край поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край теперь находится на 6-м месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки. В регионе выявлено на 4 случая коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - 312 человек заболели. Это "антирекорд", самый большой суточный прирост с мая. Число выздоровевших в регионе уступает количеству инфицированных - 289 пациентов выписаны из стационаров, на 3 меньше, чем днем ранее. Отмечено 7 летальных исходов за сутки.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

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Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.