Минлесхоз Красноярского края через суд расторгает договор с общиной Виссариона на пользование лесным участком

Город Солнца. Фото: Олег БУХАРОВ

Министерство лесного хозяйства Красноярского края настаивает на расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета», которую основал бывший милиционер Сергей Тороп (Виссарион). 30 октября 2020 года в Арбитражный суд поступило исковое заявление.

Как следует из искового заявления, еще в 2015 году между виссарионовцами и министерством был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, который планировалось «использовать в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности». Но не все условия были соблюдены.

«Истцом выявлены факты использования лесного участка с нарушением условий договора, в частности размещение на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление лесного участка отходами производства и потребления», - сообщается на сайте Арбитражного суда.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, последователи Виссариона отказались подписать соглашение о расторжении договора аренды в добровольном порядке. Поэтому Министерство лесного хозяйства региона и обратилось в суд. Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней.

Напомним, ранее Федеральное агентство лесного хозяйства потребовало признать незаконным генеральный план 2012 года, в границах которого застраивались деревни, где сейчас живут последователи Виссариона. Эти 250 гектаров земли в 1995 году администрация Курагинского района выделила из лесного фонда под создание поселения Тиберкуль. Сергей Тороп (Виссарион) и его последователи возвели на горе Сухая в тайге большую деревню, которую назвали «Город Солнца» или Обителью Рассвета. Эту территорию сейчас и требуют вернуть. Общая площадь пересечения - 4 квадратных километра (100 гектаров).

Люди Виссариона не собираются просто так отдавать земли, на которых жили почти 30 лет. Они намерены до конца отстаивать свою правоту. Их интересы защищают опытные юристы. А вот самому Сергею Торопу и Их божество Виссарион, а также двум его приближенным - Редькину и Ведерникову – потребовалась помощь адвокатов. Всем троим будет предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам совершении преступлений (ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Кроме того, прокуратура выступила с иском о ликвидации самой религиозной организации в связи с нарушением требований Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Саму «Церковь Последнего Завета» необходимо могут исключить из Единого государственного реестра юридических лиц.

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