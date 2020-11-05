СУЭК поддержала всероссийскую акцию #ДовезиВрача

АО "Разрез Назаровский", предприятие Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском крае, предоставило автотранспорт для медицинских работников Назаровской районной больницы. В настоящее время местные медики "наращивают" силы в борьбе со второй волной пандемии. В городе сформированы шесть выездных бригад, но при этом сохраняется потребность в спецтранспорте.

Автотранспорт СУЭК задействован в детской поликлинике, на нем педиатры приезжают на дом к маленьким пациентам. Таким образом назаровские горняки поддержали Всероссийский челлендж #ДовезиВрача, инициированный "Молодежкой ОНФ" во всех регионах страны. В рамках челленджа неравнодушные граждане, организации и предприятия предлагают свою помощь в доставке врачей на вызовы, на работу и с работы. Во многих крупных городах даже созданы чаты, где медики и их добровольные помощники координируют передвижения. При этом медработники делают все возможное, чтобы обезопасить волонтеров: выдают им средства защиты, обрабатывают автомобили.

"Ситуация сейчас, действительно, крайне сложная, - говорит заместитель главного врача Назаровской районной больницы по мобилизационной работе и гражданской обороне Оксана Лашина. - В день мы совершаем более 250 выездов к пациентам. По меркам небольшого Назарово это очень много. Нам не хватает врачей, физически очень сложно, имеющиеся бригады работают до 22 часов. Мы рады любой поддержке, и особое спасибо хочется сказать СУЭК за постоянное внимание к работе и нуждам врачей, ни одну наша просьбу о помощи угольщики не оставляют без внимания".

СУЭК Андрея Мельниченко с первых дней пандемии развернула в шахтерских регионах масштабную программу, направленную на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и поддержку врачей. В Назарово, например, угольщики системно помогают местному госпиталю для больных с COVID-19 – от подключения к резервному источнику питания, формирования коечного фонда до обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты и необходимыми предметами быта, такими как душевая кабина и телевизор. Помощь также оказывается медучреждениям других шахтерских городов Красноярского края – Бородино, Шарыпово, а также краевого центра.