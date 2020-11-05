Отключение светофоров, пробки, задержка рейсов: затяжной снегопад обрушился на Красноярск

Отключение светофоров, пробки, аварии: затяжной снегопад обрушился на Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

Никогда такого не было, и вот опять… В ночь на 5 ноября Красноярск накрыл снегопад, причем затяжной: хлопья валят с неба вот уже несколько часов, и не похоже, что стихия скоро угомонится.

Из-за снегопада город встал в пробках. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за неблагоприятной погодной обстановки город встал в утренних пробках. Машины ползут с черепашьей скоростью. Вдобавок на улице Калинина (и без того загруженной) из-за перебоев со светом отключились светофоры. Экипажам ДПС пришлось регулировать движение вручную.

Кроме того, многочасовой снегопад привел к авариям. Под Красноярском в ДТП погибла 7-летняя девочка – водитель автомобиля Kia, в котором она ехала, выдвинулся на встречную полосу – в условиях плохой видимости. Еще одна серьезная авария – в районе Ачинска, там столкнулись две фуры.

За ночь в Красноярске намело сугробы. Фото: Мария ЛЕНЦ

… Чтобы исправить положение, дорожников перевели на усиленный режим работы. Продлили ночную смену, особое внимание - сложным направлениям, это проспект Свободный, Николаевский, Коммунальный и Октябрьский мосты, Копылова, Шахтеров, Свердловская, Тотмина, Калинина, Брянская и 2-я Брянская, Караульная, Игарская, Киренского, Высотная, 9 Мая…

Не успевшие сменить резину автовладельцы оставили машины на стоянках. Фото: Мария ЛЕНЦ

А утром – с пяти часов - на улицы вывели 83 спецмашины. Они подметают проезжую часть, убирают снег и обрабатывают дороги противогололедными материалами.

А снег между тем все не прекращается. Фото: Мария ЛЕНЦ

Работа не прекращается. Всего сегодня в рейсы выйдут 93 спецмашины. Правда, дорожникам мешает сильный ветер. На участках, которые уже убрали, тут же образуются снежные наносы.

Снегопад и метель будут продолжаться весь день, предупреждают синоптики. Фото: Мария ЛЕНЦ

По прогнозам синоптиков, снегопад и метель до 20 метров в секунду в Красноярске будет продолжаться весь день. Во второй половине к снегу может добавиться и дождь. Поэтому берегите себя и близких, будьте осторожны на дорогах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из-за снегопада в аэропорту Красноярска задержаны десятки рейсов. Вылеты проходят с опозданием, но оно менее часа. За это время специалисты очищают полосу, а также проводят обработку самолетов от налипания льда и снега, это необходимое требование безопасности.