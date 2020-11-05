Чемпионат и первенство России 2020 по северному многоборью в Красноярске: первые медали и открытия

Алина Мусаретова и Павел Земцов — победители чемпионата России по северному многоборью в тройном прыжке. Фото: Майя ЕРШОВА

На старт!

Торжественное открытие в Конгресс-холле СФУ - немноголюдное, увы, пандемия вносит свои коррективы, но яркое. Северные песни и танцы – подарок спортсменам и тренерам. Красноярск рад этой встрече.

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, приветствуя участников соревнования, пожелал всем хороших стартов и реализации своей спортивной подготовки. Министр подчеркнул, что наш край, столица Зимней Универсиады–2019, принял уже большое количество всероссийских и международных соревнований, но соревнования по северному многоборью – особенные, они основаны на сохранении и возрождении практических навыков, необходимых для жизни на Севере.

Приветствия, поздравления, первые медали, улыбки чемпионов: «Минуточку! Общее фото на память!». Открытие проходит в первый день соревнований, и уже известны победители в тройном прыжке, - одной из пяти дисциплин северного многоборья.

Кроме национального прыжка, есть еще прыжки через нарты*, метание тынзяна на хорей**, бег с палкой.

Несмотря на все сложности, а их в этом году в избытке, чемпионат и первенство стартовали. В Красноярске соревнуются спортсмены из восьми регионов России: Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского и Красноярского краев, Республика Саха (Якутия) и Сахалинской области.

О подготовке к соревнованиям и развитии северного многоборья «КП» спросила Павла Семизорова, вице-президента Федерации северного многоборья России, депутата Законодательного Собрания Красноярского края.

Вместо Якутии – Красноярский край

- Чемпионат и первенство должны были состояться в Якутии, но республика не смогла их принять из-за непростой эпидемиологической обстановки. Но мы прекрасно понимаем, что главное для спортсменов – это выступления, они готовились, в том числе и для аттестации, защиты званий и разрядов. Поэтому Федерация северного многоборья вышла с официальным письмом о проведении соревнований в Красноярском крае к Министерству спорта России, а оно в свою очередь к правительству края. Правительство ответило согласием, и вот наш регион, сейчас принимает 120 спортсменов из 8 регионов страны.

О мерах безопасности

- Мы выполняем все жесткие требования Роспотребнадзора, включая тестирование на COVID-19 всех участников соревнований. Спортсмены проходили тестирование, но пока издалека добирались, сроки вышли. Поэтому делаем тесты на месте, оперативно, не по одному разу - максимум безопасности. И здесь нам очень помог генеральный партнер соревнований – «Норникель». Также, благодаря компании, был решен вопрос с проживанием, оплачены гостиницы: все бюджетные базы сейчас заняты под обсерваторы.

Мы держим марку гостеприимного Красноярского края. Хотим, чтобы все участники соревнований уехали с отличным настроением, новым опытом и хорошими призами. Призы планируются и от края, и от Федерации, и от генерального партнера.

Яркая церемония открытия Фото: Майя ЕРШОВА

- О перспективах команды

Северное многоборье в крае развивается. Мы перехватили пальму первенства, два года становились чемпионами страны. Уже на этом чемпионате Павел Земцов установил новый рекорд России по тройному национальному прыжку. Павел – воспитанник красноярской школы, уникальный спортсмен в этом виде многоборья.

О национальном спорте

- Северное многоборье – очень динамичный, даже эксцентричный вид спорта. Он нравится молодежи. Нельзя сказать, что в нем только представители коренных народов, скорее 50 на 50. Подростки Севера занимаются многоборьем с удовольствием, это многонациональная история. Спорт развивает смекалку, силу, выносливость, даст фору легкой атлетике. Признаюсь, агитировать за северное многоборье, объяснять его необходимость, сложно. Я обычно говорю простые вещи, что в поселках Крайнего Севера это самый доступный вид спорта, для него не нужно специальных условий. Мастеров по футболу или водному полу на Севере не может быть априори, там нет таких спортивных объектов, нет условий для тренировок. А вот по северному многоборью у нас есть и мастера, и рекордсмены России.

Пару лет назад при поддержке «Норникеля», команда наших краевых спортсменов ездила в Финляндию на праздник национальных видов спорта «День святой Марии». Сибиряки показали, как метают топор, прыгают через нарты. Успех был ошеломительный. По сравнению с нашими ребятами скандинавы – увальни: они – на снегоходах, а наши бегают и прыгают. Финны были шокированы северным многоборьем, тем, как мы его сохраняем и развиваем.

Мы хотим переманить всех на свою сторону, пропагандировать наши виды. Кстати, скандинавы участвовали в нашем северном многоборье в 80-х годах, но потом перестали.

Сложно конкурировать. У нас есть рекордсмены, которые могут без остановки перепрыгнуть через 860 и даже 900 нарт. Девушки метают топор на 120-130 метров, парни на 170-220, а рекорды – 250-275 метров (это почти 2 футбольных поля. - Прим. автора).

О планах

- В преддверии, когда Россия станет председателем Арктического совета в мае 2021 года и будет председательствовать в течение двух лет, мы планируем много мероприятий, в том числе и спортивных. Мы будем активно продвигать северное многоборье в международном пространстве. Работа идет. Вместе с «Норникелем» на территории края будет создана первая специализированная спортивная база по северному многоборью. На этой площадке мы будем презентовать свой вид спорта, обмениваться опытом, а спортсмены оттачивать мастерство.

Знакомьтесь, чемпионы!

Павел Земцов начал заниматься многоборьем в родном поселке Караул на Таймыре. В секцию пришел в 4 классе. Говорит, получаться стало не сразу, тренировался много. Бросал на какое-то время, но учитель физкультуры в Дудинке настояла на возвращении в спорт.

- Еще и друг сильно звал. Но он ушел через пару месяцев, а я остался, - вспоминает Павел.

После одиннадцатого класса думал, где учиться: в Санкт-Петербурге или в Красноярске. Павел выбрал Сибирь потому, что здесь можно заниматься северным многоборьем.

Сейчас, в свои 23 года, окончив вуз, он выступает за команду Красноярского края и тренирует ее спортсменов. Двойная работа.

На этом чемпионате Павел вновь, как и в прошлом году, стал первым в тройном прыжке.

- Мой результат – 12 метров 86 сантиметров. Хотел 13, - улыбается чемпион.

Молодой тренер уверен, что северное многоборье нужно развивать. Говорит, что северные поселки не исчезнут, и подросткам нужно чем-то заниматься, многоборье – альтернатива тому же баскетболу или хоккею.

21-летняя Алина Мусаретова тоже принесла победу нашему краю в тройном прыжке, ее результат 8 метров 82 сантиметра. Между прочим, Алина – большая умница, ей принадлежит рекорд России – 9 метров 25 сантиметров!

- Я жила в Эвенкии, в поселке Тура. В секцию пришла в 12 лет, - рассказывает Алина. - Можно сказать, что поздно, но возраст не сильно важен, многоборье принимает всех. Это очень интересный, и необычный вид спорта, он построен на древних традициях Севера. Новым знакомым приходится, конечно, объяснять, чем именно я занимаюсь, показывать видео.

Мы желаем Алине удачи и новых побед. Говорит, что самая сложная для нее дисциплина - бег с палкой, «бежишь в одиночестве больше 2 километров, трасса непростая, в руках – палка».

- Нет, она – не тяжелая, как лыжная, - отвечает на наш немой вопрос Алина. – Дань традициям коренных северян: с палкой им было проще преодолевать болотистые места.

Ждем медалей

Впереди еще несколько дней состязаний, они пройдут на острове Татышев и в спортивном комплексе «Радуга». 7 ноября – заключительный день, и самый приятный – церемония награждения лучших. Молодежь готова и ждет этих состязаний, особенно в такое непредсказуемое время, когда и надежды на сам факт соревнований, было мало. Ждет и медалей.

- Все спортсмены тренируются не ради процесса, а потому что им нравится преодолевать трудности и готовиться к соревнованиям, - говорит министр спорта Павел Ростовцев. - Когда есть система соревнований, тогда и растет мотивация спортсменов, особенно молодых.

О развитии

В организации северных соревнований есть своя специфика: непросто собрать участников из разных, удаленных поселков. То есть, чтобы просто привезти спортсменов, нужны дополнительные финансовые ресурсы.

- Но мы на это идем. Мы понимаем, что Красноярский край – это не только южные и центральные районы, но и наши самые значительные по площади, северные территории, - комментирует Павел Ростовцев. - Поэтому мы уже несколько лет планомерно развиваем северное многоборье. Открыли отделение в краевой спортивной школе, проводим краевые соревнования, покупаем инвентарь и для сборной, и для ребят, которые делают свои первые шаги в многоборье, вместе с федерацией решаем вопрос с оборудованием спортивного объекта для летней подготовки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Натаров, депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края:

- Очень приятно, что уже более 75 лет*** соревнования по северному многоборью проводятся в России. Очень важно, что мы чтим традиции малых народов, и пытаемся, как жемчужину, их сохранить.

Коренных народов, наших солнышек, осталось не так много. Их язык, фольклор, одежда, спорт - все нужно беречь. Поэтому я с большим уважением отношусь к генеральному партнеру соревнований - компании «Норникель», которая в течение многих лет участвует в сохранении культурных ценностей России, несет социальную нагрузку, в том числе, помогая в организации соревнований по северному многоборью.

Примечания

* нарты – узкие длинные сани, предназначенные для езды на упряжках из собак.

** метание тынзяна на хорей. Тынзян (или маута) - это ременной аркан длиной до 30 метров. Его метают от черты круга радиусом пятнадцать метров, в центре которого устанавливается трёхметровый шест. Этот шест и называется хорей - им погоняют оленью упряжку.

*** чемпионат России по северному многоборью проводится с 1975 года. Первые соревнования прошли сразу после Великой Отечественной войны, в 1946 году между спортсменами Югры и Ямала.