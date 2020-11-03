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Общество

Три социальных проекта СУЭК стали победителями Всероссийского конкурса лучших практик крупнейших работодателей "Создавая будущее"

Всероссийский конкурс "Создавая будущее" организован при поддержке Общественной палаты РФ
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Сразу три социальных проекта АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК, основной акционер – Андрей Мельниченко) вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших практик крупнейших работодателей "Создавая будущее". Итоги авторитетного конкурса были объявлены 2 ноября в Москве в ходе форума "Сообщество", проводимого под эгидой Общественной палаты РФ.

Проект "Лыжи мечты" по реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья через терапевтический спорт, который при поддержке СУЭК запущен в нескольких регионах, в том числе в Красноярском крае, стал обладателем Гран-при конкурса в номинации "Синергия сотрудничества". Основателями проекта являются российский телеведущий, актер Сергей Белоголовцев и его супруга Наталья, в тиражировании эффективной методики им активно помогают СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ". Работа СУЭК по развитию этой программы уже была ранее отмечена премией МедиаТЭК.

Проекты "Светозвуковое оформление архитектурного ансамбля Стрелки г. Красноярска" (I место) и "Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника" (Кузбасс, III место) заняли призовые места в номинациях "Среда обитания" и "Арт-мастерская". Проект светозвукового архитектурного оформления исторического центра Красноярска в 2019 году стал победителем всероссийского конкурса "Развитие регионов. Лучшее для России", а также был отмечен наградой конкурса МедиаТЭК, а в копилке наград Музея СУЭК – победа во всероссийском конкурсе "Корпоративный музей".

Форум "Сообщество" учрежден Общественной палатой РФ как площадка для диалога представителей гражданского общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России. Его цель – анализ состояния гражданского общества, выявление успешных социально ориентированных практик НКО и распространение лучших из них. Общественная палата РФ включает результаты работы "Сообщества" в ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в России для Президента России.

Всероссийский конкурс "Создавая будущее", организованный при поддержке Общественной палаты РФ, является авторитетной площадкой выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. Проекты СУЭК ранее уже неоднократно становились победителями конкурса.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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