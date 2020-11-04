Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 4 ноября 2020 года: заболели 308 человек, умерли 7

За сутки в крае от коронавируса умерли 7 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14 часов 4 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 27650 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+308 за сутки). Выздоровели 20362 жителя (+ 292 за сутки). Умерли 700 пациентов (+7 за сутки).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 964,7. Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край не поменял свою позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край все еще находится на 7 месте. Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки. В регионе выявлено на 5 случаев коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - 308 человек заболели. Это самый большой суточный прирост с мая.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Под медицинским наблюдением на дому находится 7352 человек (+549 за сутки).

Снято с медицинского наблюдения 49636 жителей (за последние сутки – 476).

Проведено тестов на коронавирус всего 1354968 (+16258 за последние сутки).

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.