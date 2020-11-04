В Красноярске День народного единства отмечают дистанционно

Праздник пройдет в режиме онлайн Фото: Мария ЛЕНЦ

День народного единства в этом году в Красноярске празднуют онлайн!

В городских библиотеках еще 3 ноября начали проводить различные мероприятия. В библиотеке им. Н. Добролюбова провели познавательно-игровую программу «Россия, Родина, единство», а чуть позже стартовал виртуальный час познания «День народного единства. История праздника». В группах Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького была опубликована статья о празднике, а также размещен видеоролик от библиотекарей об исторической дате. В дополнение сотрудники поделились литературным обзором: представили тематические книги, которые присутствуют в фонде библиотеки.

4 ноября в своей группе ВКонтакте библиотека им. Ф. Достоевского проведет час истории «Единым целым на защиту», где расскажет об исторической связи народов, живущих в России. Пройдет и небольшой квиз на проверку знаний: участники будут угадывать, каким народам страны принадлежат определенные традиции.

Для детей подготовили много интересных мероприятий, которые они смогут посетить дистанционно Фото: Мария ЛЕНЦ

В 15.00 часов в соцсетях детского кинотеатра «Мечта» пройдет мастер-класс «Кукла в народном костюме».

- Мы покажем ребятам, как из ткани создать ярких и разнообразных кукол, - рассказала Ирина Долина, куратор проектов кинотеатра. - Причем каждая из них будет отличаться элементами национальных образов: платьями, прическами. В такой игровой форме даже малыши смогут увидеть, как много народов живет в нашей стране и в Красноярске, в частности.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в 14.00 часов дети вместе с родителями смогут прийти на офлайн мастер-класс, который пройдет с соблюдением всех правил безопасности.

В группе ВКонтакте детской библиотеки «Лукоморье» покажут, как своими руками создать нарядную матрешку, а театр «Кенгуру» проведет видео мастер-класс для самых маленьких «Про дружбу» .

Онлайн-версии праздничных концертов подготовили для зрителей городские Дворцы культуры: Правобережный, Кировский и ГорДК. Трансляции на их страницах ВКонтакте пройдут в 15.00 и 16.00.

Завершат праздничный вечер дома киноведы «Дома кино». Красноярцы смогут увидеть авторский чек-лист с рекомендациями фильмов о традициях и верованиях коренных народов России.