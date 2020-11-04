Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Красноярске День народного единства отмечают дистанционно

Большинство запланированных мероприятий переместилось на страницы соцсетей
Ольга КОСТИНА
КомментироватьОставить комментарий
Праздник пройдет в режиме онлайн

Праздник пройдет в режиме онлайн

Фото: Мария ЛЕНЦ

День народного единства в этом году в Красноярске празднуют онлайн!

В городских библиотеках еще 3 ноября начали проводить различные мероприятия. В библиотеке им. Н. Добролюбова провели познавательно-игровую программу «Россия, Родина, единство», а чуть позже стартовал виртуальный час познания «День народного единства. История праздника». В группах Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького была опубликована статья о празднике, а также размещен видеоролик от библиотекарей об исторической дате. В дополнение сотрудники поделились литературным обзором: представили тематические книги, которые присутствуют в фонде библиотеки.

4 ноября в своей группе ВКонтакте библиотека им. Ф. Достоевского проведет час истории «Единым целым на защиту», где расскажет об исторической связи народов, живущих в России. Пройдет и небольшой квиз на проверку знаний: участники будут угадывать, каким народам страны принадлежат определенные традиции.

Для детей подготовили много интересных мероприятий, которые они смогут посетить дистанционно

Для детей подготовили много интересных мероприятий, которые они смогут посетить дистанционно

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 15.00 часов в соцсетях детского кинотеатра «Мечта» пройдет мастер-класс «Кукла в народном костюме».

- Мы покажем ребятам, как из ткани создать ярких и разнообразных кукол, - рассказала Ирина Долина, куратор проектов кинотеатра. - Причем каждая из них будет отличаться элементами национальных образов: платьями, прическами. В такой игровой форме даже малыши смогут увидеть, как много народов живет в нашей стране и в Красноярске, в частности.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в 14.00 часов дети вместе с родителями смогут прийти на офлайн мастер-класс, который пройдет с соблюдением всех правил безопасности.

В группе ВКонтакте детской библиотеки «Лукоморье» покажут, как своими руками создать нарядную матрешку, а театр «Кенгуру» проведет видео мастер-класс для самых маленьких «Про дружбу» .

Онлайн-версии праздничных концертов подготовили для зрителей городские Дворцы культуры: Правобережный, Кировский и ГорДК. Трансляции на их страницах ВКонтакте пройдут в 15.00 и 16.00.

Завершат праздничный вечер дома киноведы «Дома кино». Красноярцы смогут увидеть авторский чек-лист с рекомендациями фильмов о традициях и верованиях коренных народов России.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Рекомендуемые