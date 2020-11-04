Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 4 ноября 2020: для больных с COVID-19 готовят дополнительные места

В регионе разворачивают дополнительные койки Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба на утро 4 ноября, в Красноярском крае 27 342 подтвержденных диагнозов (+303 за сутки). Выздоровели 20 070 человек (+277 за сутки). Умерли 693 пациента (+8 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. Проведено тестов на коронавирус всего 1 338 710 (+7973 за последние сутки).

Под наблюдением медиков сейчас 7279 человек (+636 за сутки, снято с наблюдения – 712).

Главный врач красноярской станции скорой медицинской помощи рассказал, что сейчас работа у медиков очень напряженная.

- Если раньше в день обслуживалось до 1000 вызовов, то сейчас 1500, - сказал Сергей Скрипкин. - При этом количество медработников осталось прежним, а более 10 процентов из них сейчас на больничном.

Соматический корпус перепрофилируют в инфекционный госпиталь Фото: оперштаб

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, принято решение перепрофилировать детский соматический корпус городской больницы №20 под пациентов с заболеваниями органов дыхания, сообщает краевое министерство здравоохранения. Мощность отделения – 100 коек.

В инфекционном госпитале БСМП также развернуты дополнительные 100 коек. Временный «ковидный» госпиталь будет принимать пациентов на базе спортивно - оздоровительного комплекса «Лесной».

- Туда будут направляться пациенты из основного инфекционного госпиталя на долечивание, - пояснили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. - В комплексе организовали приемное отделение, медицинские посты, рабочие места для врачей.

Новые места в оздоровительном комплексе "Лесной" Фото: оперштаб

Первые пациенты были переведены еще 3 ноября. На данный момент в БСМП действует инфекционный госпиталь (включая резервный) на 570 коек. В конце октября там зарегистрировано от 150 до 200 обращений в сутки.

Напоминаем, что губернатор Красноярского края подписал указ о дополнительных ограничительных мерах во время пандемии. В кафе и ресторанах теперь запрещено проводить семейные торжества. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей, в торговых центрах запрещен Wi-Fi для посетителей, а также посещение ТРЦ подростков до 14 лет без сопровождения взрослых.

- Никто не хочет возвращаться к ситуации, когда нормальная жизнь в крае, как и во всей стране, фактически была остановлена, - обратился Александр Усс к жителям региона. - Я стремился обойтись минимальными ограничениями. Будет ли их достаточно, или потребуется вводить более жесткие, зависит только от нас с вами.