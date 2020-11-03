Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 ноября 2020 года: заболели более 300 человек за сутки

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 ноября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась информация о коронавирусе в Красноярске и края не 14 часов 3 ноября. Зарегистрировано всего 27 342 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки поставлен новый антирекорд – 303 случая. Распределение новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещены в сводке Роспотребнадзора. В Красноярске – 79 случаев, в Ачинске – 21, в Минусинске – 16, Канске – 23, Назарово – 17.

Но больше всех сегодня зараженных – в Зеленогорске: 100 человек за сутки. И всего – 1 410. На втором месте по краю – Железногорск, там 87 новых случаев, а всего 1 819. Выздоровевших в крае за сутки 277 (всего 20 070), в Железногорске – 15, в Зеленогорске 20. Летальных исходов за сутки 8 (всего 693), в закрытых городах смертей от коронавируса не зафиксировано.

Распределение по городам и районам края

Красноярский край впервые за несколько дней поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край теперь находится на 7-м месте. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 950,73. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 279 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 636. Снято с медицинского наблюдения 49 160, в том числе за последние сутки – 712. Проведено тестов на коронавирус всего 1 338 710, из них за последние сутки 7 973.

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.