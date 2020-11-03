«У меня был контакт с больным коронавирусом»: Что делать?

Соблюдение мер безопасности минимизирует риск возможности заболевания Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Красноярске становится сложнее, ежедневно регистрируется рост подтвержденных случаев. Схемы действий при возможном заболевании COVID-19 вроде бы всем известны и отработаны, но зачастую у тех, кто столкнулся с этой проблемой, возникает масса вопросов – куда бежать, кому звонить. Один из самых частых вопросов, который задают красноярцы – что делать, если был контакт с заболевшим?

Кратковременный контакт с заболевшим не значит, что вы обязательно заразитесь. Значение имеет именно длительность и интенсивность – вы вместе работаете или проехали в междугороднем автобусе на соседнем кресле с заболевшим. Если контакт был незначительным – прошли мимо в магазине, то перчаток и маски достаточно для защиты. Конечно, все зависит и от вашего иммунитета.

Если контакт был кратковременным, то перчаток и маски достаточно для защиты Фото: Мария ЛЕНЦ

- Например, в кабинете сидят четыре человека, у одного выявлен ковид. Люди, сидящие за соседними столами, будут считаться контактными. Если был контакт с заболевшим на работе, то работодатель должен известить органы Роспотребназдозора, чтобы организации выдали постановление на карантин, - прокомментировала руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова. – Те сотрудники, которые находятся в соседних кабинетах, и у них был контакт только в коридоре или туалете, относятся к категории кратковременного контакта. В такой ситуации человеку надо наблюдать за своим состоянием – если появились признаки ОРЗ, значит, нужно вызывать врача на дом. Точно также в обыденной жизни – насколько плотным был контакт с заболевшим. Если заболел человек в семье, то члены его семьи считаются контактными, нужно быть на карантине и наблюдать за состоянием здоровья.

В первый день после предполагаемого контакта тест может и не выявить заболевания, потому что оно развивается несколько дней, лучше делать тест на восьмой день.

Что делать:

- Если у вас есть признаки вирусного заболевания обратитесь в поликлинику, в поликлиниках организованы специальные фильтры для таких пациентов.

- При высокой температуре и плохом самочувствии вызовите врача на дом. Лечащий врач определит необходимость забора анализа на Covid-19, назначит лечение, откроет больничный лист.

- Если был вызов, а врач пришел позже – больничный лист будет оформлен с момента вызова. Тем, кому больничный лист открывается по постановлению Роспотребнадзора, – с момента контакта.

- По всем возникающим вопросам следует звонить на контактные телефоны своей поликлиники по месту жительства.

Кроме того, в крае работает горячая круглосуточная линя министерства здравоохранения по вопросам ковид - 8 800 100 56 53.

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