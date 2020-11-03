Схема начисления за тепло в Красноярске 2020: еще раз проясняем, как производится расчет сумм в строке «отопление»

Схема начисление за тепло в Красноярске 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы начали получать платежки на октябрь – за отопление, горячую воду и водоотведение. Но если по воде вопросов нет, ничего не меняется, то по отоплению у горожан остались вопросы. Напомним, что в новом отопительном сезоне расчеты за тепло ведутся по новой схеме. Ничего сложного в ней, в общем-то нет. Но мы поясним еще раз.

Итак, оплата теперь производится по факту: только в те месяцы, когда подавалось тепло – с сентября по май. То если раньше мы равными частями платили круглый год, сейчас – тот же объем затрат раскидан только на 9 месяцев. В июне, июле и августе в строке «отопление» будет стоять ноль.

В Красноярске есть многоэтажные дома, где в подвалах стоят приборы индивидуального учета потребления тепла. А есть дома, где таких приборов нет. В первом случае, когда стоят приборы, показания снимаются по факту (это делает управляющая компания) и передает в ресурсоснабжающую организацию до 23 числа каждого месяца). Соответственно, сумма рассчитывается по факту – чем теплее за оком, тем меньше рублей за тепло. Самые большие суммы будут в морозы: в январе-феврале. Почему тогда за сентябрь получили ноль, спросите вы? Потому что отопительный сезон в Красноярске начался 23 сентября, на счетчиках ничего не успело набежать.

Теперь второй вариант – для тех, у кого в домах нет общедомового прибора учета. У них объем затрат на теплоснабжение попросту делится на 9 месяцев, а в платежке стоит одинаковая сумма. И она не изменится даже в холодные месяцы.

Если остались вопросы по начислению оплаты за отопление, нужно будет обратиться в свою управляющую компанию. Либо, если вы перешли на прямые платежи с Сибирской генерирующей компанией, по номерам телефонов, которые указаны в платежке или в вашем личном кабинете.