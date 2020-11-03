«Все лучшее – детям»: в Норильске организатор подпольного казино перевела деньги в детдом

В Норильске организатор подпольного казино перевела деньги в детдом, чтобы избежать колонии. Фото: стоп-кадр видео полиции

В Норильске организатор подпольного казино перевела крупную сумму пожертвований на счет детского дома, чтобы избежать колонии. Возможно, у нее это получится. Хотя полностью выйти сухой из воды, будто ничего не произошло, у женщины шансов нет. В любом случае, решение за судом – уголовное дело как передано туда на рассмотрение.

А история такова: 37-летняя северянка решила устроить игорную зону в отдельно взятом нежилом помещении на окраине Норильска. Приобрела оборудование – 12 игровых аппаратов, 2 монитора, 2 игровые панели, плазменный телевизор и видеорегистратор. И в октябре этого года заведение открылось тихо, без красной ленточки и салютов. Появились первые клиенты, начали проигрывать свои деньги, бизнес-вумен уже стала планировать, как распорядится предстоящей прибылью.

Однако развернуться не успела. Далеко ей оказалось до красноярских коллег, которые гребли деньги десятками миллионов рублей. Опыту не хватило. И погорела. Месяца не прошло, как к ней нагрянули силовики. Как оказалось, на нее вышли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Норильского отдела МВД, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Материалы передали в следком, там на гражданку завели уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Ей грозит до 2 лет колонии. (Что такое колония, она уже имеет представление: одно такое учреждение, правда, для мужчин, находится на другой окраине Норильска, несколько строений мрачного вида за высокой сине-белой стеной с колючей проволокой)

И что делает подозреваемая – она тут же во всем чистосердечно признается, раскаивается, настаивает на том, что у нее впервые проблемы с законом и она не успела сильно-то согрешить. И перечисляет на счет Норильского детского дома круглую сумму денег – в счет возмещения материального ущерба. Сумму пожертвования в следкоме не называют, но сообщают, что после этого подозреваемая написала ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и ждет судебного решения своей участи. В надежде на лучший исход собирает деньги на оплату штрафа.

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