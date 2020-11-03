Коронавирус в Красноярске крае, последние новости на 3 ноября 2020: количество перевалило за 27 тысяч заболевших

Коронавирус в Красноярске крае, последние новости на 3 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу в Красноярске и крае на утро 3 ноября выглядят следующим образом. Всего зарегистрировано всего 27 039 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 298 случаев заболевания. Из них в Красноярске – 66, в Ачинске 19, в Дивногорске – 15. В закрытом городе Зеленогорске, который не входит в общую статистику – 27. Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещены в сводке Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 940,19. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

Выздоровевших – 222 за сутки, 19 793 человека всего. Погибших – 9 за сутки, 685 всего.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 355 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 775 человек. Снято с медицинского наблюдения 48 448 человек, в том числе за последние сутки – 479. Проведено тестов на коронавирус всего 1 330 727, из них за последние сутки 14 848.

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.