Экология: в Красноярске будет на 3100 тонн выбросов в год меньше

Котельные на улицах Телевизорная и Новая Заря закрылись в соответствии с федеральной экологической программой «Чистый воздух» и изменениями в схеме теплоснабжения города Красноярска. До этого от теплоисточников питались более 460 зданий в Железнодорожном и Октябрьском районах. На видео заметен густой дым из труб котельных, на который неоднократно жаловались жильцы соседних домов:

Каждая из котельных проработала больше 60 лет. Энергоэффективность теплоисточников была низкой. Помимо этого, котельные активно воздействовали на окружающую среду. Из-за отсутствия на них современных очистных устройств возле котельных концентрировались вредные вещества. Закрытие двух неэффективных теплоисточников на 3100 тонн сократит объем выбросов в небо над Красноярском. Читать далее