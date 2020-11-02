«Увидеть себя в профессии»: школьники Красноярского края делятся впечатлениями от участия в проекте «Билет в будущее»

Ученик Александровской школы № 10 Рыбинского района Красноярского края Александр Колпаков был уверен, что сфера его интересов ограничивается IT-технологиями. И сам удивился тому, как его увлекла профессия повара-кондитера, с которой он познакомился на мастер-классе в Уярском сельскохозяйственном техникуме во время практических занятий проекта «Билет в будущее». Увлечение имело последствия: Саша нашел курсы, чтобы понять, действительно ли эта профессия столь интересна, и на протяжении трех месяцев по субботам осваивал азы профессии повара-кондитера. Его настойчивость была вознаграждена - юноша получил 2-й разряд и одобрение родителями неожиданного увлечения. Сейчас Саша осваивает профессию повара-кондитера в Уярском сельскохозяйственном техникуме. «На профпробах мне очень понравился сам техникум, отзывчивые наставники, интересный и понятный материал, разные приспособления для красивой нарезки овощей, сыра. А больше всего мне понравилось, когда на курсах мы проходили практику в горячем и холодном цехах и сервировали стол. Вместе со мной был мой друг Алексей Наместников, он тоже поступил на повара-кондитера», - рассказывает Александр.

Алина Филиппова из красноярской школы № 121 в прошлом году тоже так заинтересовалась компетенцией «Графический дизайн», что продолжила общаться с наставниками компетенции вне мероприятий проекта. Сотрудники Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства пригласили Алину на торжественное открытие мастерской «Графический дизайн» и доверили ей активную роль в церемонии: перерезать красную ленточку вместо со студентом Андреем Пантелеевым – победителем финала V национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Мультимедийная журналистика». Так Алина лично познакомилась с возможными перспективами и вариантами своей будущей реализации в направлении графического дизайна.

Девятиклассница Софья Кокоулина из Ачинска в рамках проекта «Билет в будущее» впервые прошла пробы по компетенции «Экспедирование грузов». Спустя месяц она стала победителем этой компетенции в Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» среди юниоров. Теперь Соня точно знает, куда будет поступать – ведь она уже определилась с выбором будущей профессии.

Ее землячка Виктория Васильева в проекте «Билет в будущее» открыла в себе несколько сильных сторон, пройдя профпробы по компетенциям «Экспедирование грузов» и «Предпринимательство» - и развивала каждую из них. В первом случае она заняла 3 место среди юниоров в Открытом Региональном чемпионате Молодые профессионалы» по компетенции «Экспедирование грузов». Во втором – приняла участие в третьей всероссийской онлайн-смене «Юниоры Ворлдскиллс в «ОКЕАНЕ», где по итогам сдачи демонстрационного экзамена заняла первое место.

Школьники под руководством опытных наставников продолжают пробовать на себе востребованные в регионе профессии в сфере информационных технологий и коммуникаций, искусства, дизайна, масс-медиа и энергетики. Целью является формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии у учащихся 6-11-х классов.

Проект состоит из 3 этапов. На первом подросток проходит онлайн-диагностику на платформе bilet.worldskills.ru, которая помогает определить сферу профессиональных интересов. На втором участвует в практических профориентационных мероприятиях, на которых пробует выполнять ежедневные задачи настоящих специалистов. На третьем получает индивидуальные рекомендации: как продолжить выбирать профессию, какие навыки нужно прокачать, где учиться и кем потом работать. С Красноярского края зарегистрировались уже почти 16 тысяч детей и 5 тысяч родителей. За 2020 год участниками проекта пройдено 52591 профориентационный тест. Профессиональные пробы проводятся по 80 различным компетенциям на базе 37 площадок нашего Красноярского края.

До завершения проекта в 2020 году остался 1 месяц. Мы приглашаем детей и родителей регистрироваться на платформе проекта bilet.worldskills.ru и выбирать свою профессию.