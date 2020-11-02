Прогноз погоды на ноябрь 2020 в Красноярске: морозы до -23 градусов, гололед и магнитные бури

В первой декаде ноября ожидаются обильные осадки Фото: Мария ЛЕНЦ

Ноябрь в Красноярский край как обычно прибыл со своим привычным «багажом»: температурные качели, сопровождаемые обычно магнитными бурями, снег с дождем и гололед. О том, что третий месяц осени нам готовит в этом году, рассказали специалисты Красноярского Гидрометцентра и сотрудники МЧС.

О погоде

Как рассказали специалисты Красноярского Гидрометцентра «Комсомольской правде» - Красноярск, средняя месячная температура воздуха ожидается от -7 до -11 градусов, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков составит 16-71 миллиметров - это больше среднего многолетнего количества.

Температура в первой декаде в дневные часы от 0 до +5 градусов, в ночное время от -3 до -8 градусов. В конце первой декады в светлое время суток от +7 до +12 градусов, ночью от 0 до +5 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега.

Вторая декада ноября принесет с собой понижение температуры. К середине месяца днем установится от -8 до -13 градусов, по ночам ударят первые морозы от -18 до -23 градусов.

В конце ноября в дневные часы от -3 до -8 градусов, в темное время суток от -12 до -17 градусов. Во вторую и третью декаду в отдельные дни прогнозируют снегопады.

Сотрудники МЧС предупреждают, что ожидается ухудшение геомагнитной обстановки в отдельные дни.

В ноябре 1-2, 6-7, 15-17 и 23-25 числа – сохранится слабая и средняя активность до 2-4 баллов.

Про лед

В ноябре традиционно сковывает льдом сибирские реки Енисей, Ангару, Кизир, Тубу, Амыл, Ою, Чулым и их притоки. В период становления ледостава возможны подвижки льда с резкими колебаниями уровня воды. Но достижения критических отметок не прогнозируется.

- Существует вероятность происшествий на водных объектах, связанных с несоблюдением мер безопасности при ловле рыбы, охоте на водоплавающую дичь, провалами людей и техники под неокрепший лед и нарушении правил эксплуатации маломерных судов на озерах и реках края, - предупреждают в пресс-службе МЧС региона. – Самая опасная обстановка обычно в заливах Красноярского водохранилища, а также на реках Енисей в Таймырском, Енисейском районах.

Рыбакам стоит соблюдать меры безопасности, а лучше и вовсе отказаться от выхода на еще неокрепший лед.

А что на дорогах?

Учитывая прогнозы синоптиков об обильных снегопадах, возникает риск схода снежных масс, что осложнит автомобильное движение. Под «ударом» 26-28 километр автодороги Р-01 в Курагинском районе.

Мокрый снег также опасен для объектов ТЭК и ЖКХ. Такая погода может привести к обрывам линий электропередач, налипанию мокрого снега на провода, что приведет к отключению электричества и отоплению в жилых домах.

Ожидается увеличение аварийных ситуаций на городских дорогах и федеральных трассах. Поэтому водителям следует вдвойне быть внимательнее – не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

- Начинающим водителям лучше от поездок за город воздержаться, - советуют в МЧС. - На автотрассах будет работать 98 стационарных (Р-257 – 28 пунктов, Р-255- 70 пунктов) и 24 подвижных пунктов обогрева.

КОНКРЕТНО

На каких трассах расположены пункты оказания экстренной медпомощи:

В Енисейском районе поселок Каргино - 8-902-978-91-83;

В Балахтинском районе возле кафе «Тайга» - 8-902-978-91-84;

В Козульском районе возле поселка Большой Кемчуг - 8-902-978-91-85;

В Емельяновском районе поселок Придорожный - 8-902-978-91-86;

В Манском районе возле села Шалинское - 8-902-978-91-87.