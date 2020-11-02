Почему из-за коронавируса в Красноярском крае запретили пользоваться wi-fi в торговых центрах

В красноярских торговых центрах нельзя будет пользоваться wi-fi Фото: Мария ЛЕНЦ

Начиная с октября в Красноярском крае каждый новый день – это очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Возьмем статистику за последние три дня – 31 октября - 293 заболевших, 1 ноября - 296, 2 ноября - 298. По нарастающей. В итоге на основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр Усс внес новые изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

С 3 ноября на территории региона начинают действовать новые ограничительные меры. Никаких свадеб и семейных праздников в ресторанах и кафе. Спортивные мероприятия без зрителей. Маски носить всегда и везде, снимать только дома. И еще одно ограничение, цель которого осталась для многих непонятной: детей до 14 лет перестанут пускать в торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей, а также в ТРЦ для посетителей «отрубят» доступ в Интернет через Wi-Fi.

- Мера направлена на сокращение посещений ТРЦ школьниками, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в правительстве Красноярского края. - Многие из них пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в интернет.

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Тем, кто планировал в ближайшее время отметить торжество в кафе или ресторане, придется менять планы. С 3 ноября также запрещено проводить в таких заведениях семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Для работы заведений общественного питания продолжает действовать правило - расстояние между столами не менее полутора метров, либо столы должны быть огорожены перегородками (подробнее).