В Красноярском крае в ТРЦ запретили пользоваться Wi-Fi из-за коронавируса

Для ТРЦ ввели очередные ограничения Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярских торгово-развлекательных центрах вводится новое ограничение – запрет доступа к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi. Кроме того, дети до 14 лет без сопровождения родителей не смогут попасть внутрь.

Это только одно из изменений, которые начнут действовать с 3 ноября на территории региона. Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс внес новые изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, а краевые и муниципальные спортивные объекты временно приостановят оказание услуг населению.

- Данная мера не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения, - пояснили в пресс-службе правительства Красноярского края. –

Тем, кто планировал в ближайшее время отметить торжество в кафе или ресторане, придется менять планы. С 3 ноября также запрещено проводить в таких заведениях семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Для работы заведений общественного питания продолжает действовать правило - расстояние между столами не менее полутора метров, либо столы должны быть огорожены перегородками.

Ношение маски становится обязательным не только в общественных местах (транспорт, больницы, различные учреждения), но и в такси, на остановках, парковках и в лифтах.

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С чем связано новое «усиление»? Согласитесь, многие формально относятся к ограничительным требованиям. Маски носят на подбородке, не собираются жертвовать семейными торжествами и праздниками. Люди не понимают всей серьезности ситуации. Осознают это лишь, когда заболевает кто-то из близких или сам (подробнее).