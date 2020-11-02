Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 ноября 2020 года: за сутки заболели 298 человек, умерли 9

В регионе с каждым днем растет калличество пациентов с коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Красноярском крае на 2 ноября 14.00 часов за все время 27 039 подтвержденных диагнозов (+298 за сутки). Выздоровели 19 793 жителей (+222 за сутки). Умерли 685 пациентов (+9 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. Проведено тестов на коронавирус всего 1 330 737(+14 848 за последние сутки).

Под наблюдением 7355 человек (+775 новых за сутки, снято с наблюдения– 479).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

- Красноярский край вот уже несколько дней не меняет позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край находится на 8 месте. Суточное количество заболевших продолжает нарастать, превышая 290 человек. В регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее.

Динамика распространения коронавируса в регионе Фото: ИЦК

298 новых случаев – это снова самый большой суточный прирост с мая. Регион преодолел планку в 27 тысяч заболевших. Число выздоровевших значительно уступает количеству инфицированных.

Напомним, в Красноярском крае с 3 ноября вступают в силу новые ограничительные меры. Губернатор Александр Усс уже подписал соответствующий указ.