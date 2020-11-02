Нашли по лаю собак полураздетого у мусорки: в Красноярском крае 2-летний малыш сбежал из детсада

Побег мальчика попал на камеру уличного видеонаблюдения Фото: соцсети

В Канске побег 2-летнего воспитанника обернулся для заведующей детского сада увольнением. Без места осталась и сотрудница, работающая младшим воспитателем. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, ЧП в детском саду №7 (находится в 5-ом военном городке) произошло в конце октября. На камеру уличного видеонаблюдения попало, как один из малышей сбежал на улицу.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, мальчик был одним из новеньких и находился в группе лишь второй день. Не у всех ребят период адаптации проходит гладко. Почти все хотят домой, к маме. Вот и он улучил момент и рванул на улицу. На улице было очень холодно, пасмурно, моросил дождь. А ребенок в тоненькой светлой пижамке.

Но он смело и уверенно подбежал к калитке, распахнул ее и оказался совершенно один посреди чужой улицы. Маленький беглец начал метаться, добежал до мусорной площадки, где его окружили бездомные собаки. Сейчас много пишут в соцсетях о том, что его спасли от этой стаи. Но псы не набросились на ребенка, лишь окружили и подняли лай. Тот разревелся во весь голос. Шум услышала жительница соседнего дома.

«Девушка взяла ребенка и отнесла его обратно в детский сад, там, судя по ее словам, о пропаже ребенка даже не подозревали», - пишут сейчас в соцсетях. Так и было, судя по ее рассказу.

- Услышала плач ребенка и это ав-ав, посмотрела в окно и выбежала в чем была, еще девушка одна подбежала, - рассказала телекомпании "Лимон" Екатерина, спасительница ребенка. - Я его схватила на руки, он ко мне прижался и плачет. Завожу в группу, воспитатель смотрит и говорит: «Вы где его взяли?». Я ей сразу сказала, что просто так это не оставлю.

Можно представить реакцию родителей, когда они узнали, что произошло. Мама больше всего в случившемся винит воспитателя. По ее словам, женщина никому не рассказала о том, что ребенок сбежал, и даже не показала его врачу.

- Ведь ребенок был около пяти минут точно на улице раздетый, - говорит Маргарита, мама сбежавшего воспитанника. – А ведь он после больницы, где лежал с тяжелым бронхитом. Не знаю, как это отразится, сегодня спал очень плохо ночью, постоянно кричал.

«Как вообще можно было упустить ребенка из виду, а если бы педофил или машина?», - ужасаются сейчас в соцсетях.

А вот что показала прокурорская проверка:

- В действиях должностных лиц дошкольного учреждения установлены нарушения законодательства об образовании, выразившиеся в необеспечении охраны жизни и здоровья ребенка в период нахождения в детском саду. Прокурором в адрес главы Канска внесено представление, рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

Младшего воспитателя, не уследившего за воспитанником, «попросили». Ну, а руководитель обычно отвечает за все «промахи» своих подчиненных. Поэтому заведующую тоже сняли с должности.

Спасительницу мальчика наградили за спасение ребенка Фото: Лимон ТВ

Тем временем спасительницу маленького путешественника прокурорские работники наградили - вручили букет цветов и благодарственное письмо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Канске двухлетний малыш в пижаме сбежал из садика и едва не пострадал от бродячих собак

ЧП в одном из детских садов Канска: двухлетний ребенок сбежал из детского садика и едва не пострадал от бродячих собак. Если бы не молодая женщина, которая совершенно случайно оказалась неподалеку, быть беде. Информация появилась в местных СМИ, после чего прокуратура начала проверку этого вопиющего случая (подробнее).