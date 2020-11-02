До +9 в воскресенье: красноярцев ожидает прохладная неделя с потеплением к выходным

Синоптики прогнозируют почти ежедневные осадки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с приходом ноября вернулись плюсовые температуры. Но новая рабочая неделя больше будет напоминать температурные качели – тепло, холодно и снова тепло. Специалисты Красноярского Гидрометцентра рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, чего нам ожидать от «небесной канцелярии» в ближайшие семь дней.

В понедельник, 2 ноября, облачно, временами небольшой дождь. Днем ожидается до +4 градусов. В темное время суток пойдет снег и похолодает до -2 градусов.

Во вторник, 3 ноября, облачно, без осадков и +1 градус днем. Ночью снегопад и около -3 градусов.

В среду, 4 ноября, снегопад продолжится и днем и -1 градус, в темное время суток -5 градусов и так же будет идти снег.

В четверг, 5 ноября, в светлое время суток снег с дождем, температура около -1 градуса. Ночью -3 градуса, снегопад.

В пятницу, 6 ноября, потеплеет до +2 градусов, мокрый снег, ночью -1 градус.

В субботу, 7 ноября, будет дождливо и +6 днем, ночью +2 и снова мокрый снег.

В воскресенье, 8 ноября, столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

В ГИБДД предупреждают водителей о гололеде на дорогах из-за погодных условий - дожди с мокрым снегом и первые заморозки. Это настоящая беда для водителей, которые еще не совсем отвыкли от летней дороги. Будьте осторожнее на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и обязательно переобуйте машину в зимнюю резину, если до сих пор этого не сделали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотрудники Среднесибирского УГМС предупреждают, что 2 ноября ночью на юге Таймырского район, Туруханского и Эвенкийского ожидаются порывы южного ветра 15-18 метров в секунду. В горных районах Хакасии на высоте более 1000 метров возможен сход единичных снежных лавин.