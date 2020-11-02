Коронавирус в Красноярске крае, последние новости на 2 ноября 2020: за сутки более 18 тысяч человек проверились на COVID-19

Всего проведено тестов на коронавирус 1 315 889 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным краевого Управления Роспотребнадзора, на утро 2 ноября 2020 года всего в регионе выявлен 26 741 подтвержденный случай заражения COVID-19. За минувшие сутки заболели 296 человек. Вылечились 19 571 жителей (+219 в сутки). Умерли 676 пациентов (+7 в сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. Под наблюдением врачей находятся 7 059 человек (+480 за последние сутки).

Снято с медицинского контроля 47 969 жителей (за последние сутки – 406).

Всего проведено тестов на коронавирус 1 315 889 (+18 370 за последние сутки).

Ежедневно в лабораториях бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования проводят около десяти тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом во время «прямой линии» рассказал министр регионального здравоохранения. По его словам, в марте таких исследований было гораздо меньше – всего 500.

- Мы продолжаем наращивать лабораторную базу, поскольку понимаем, что при таком уровне заболеваемости и этого недостаточно, - сказал Борис Немик. - Сейчас открываем еще несколько лабораторий. Многие граждане проходят обследования самостоятельно. В день делают более четырех тысяч платных обследований. Если нет прямых показаний, лишние тесты делать не нужно, потому что отрицательный тест ни о чем не скажет. Можно сделать тест, получить отрицательный результат, а через три дня быть инфицированным.

Борис Маркович добавил, что основные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты - невозможность дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача, получить консультацию или открыть больничный. В краевом центре в среднем одна «ковидная» бригада обслуживает за смену 50 вызовов, которые включают в себя осмотры на дому, забор мазков, доставку в КТ-центры. Ежедневно каждый врач совершает телефонные звонки 70 пациентам для контроля состояния.

В итоге был увеличен штат сотрудников горячей линии минздрава (8-800-100-56-53). В смену работает до 20 операторов, они записывают данные обратившихся и передают их в поликлиники.

Памятка о том, как уберечься от коронавируса Фото: оперштаб

В колл-центры поликлиник привлечены студенты, а в выходные дни работу контролируют сотрудники минздрава.

Поменялся и график работы поликлиник - 7 дней в неделю, в будни с 8:00 до 20:00, выездные «ковидные» бригады до 22:00 часов. В выходные дни - с 8:00 до 18:00, ведется обслуживание вызовов на дому.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в Красноярском крае продолжает действовать масочный режим. Носить маски необходимо в автобусах, на остановках, в магазинах и других местах массового скопления людей.