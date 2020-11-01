Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 1 ноября 2020 года: за сутки заболели 296 человек, умерли 7

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 1 ноября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 1 ноября 2020 года: за минувшие сутки заболели еще 296 человек. Всего в регионе выявлен 26 741 подтвержденный случай заражения COVID-19, передают в Роспотребнадзоре. Таким образом, темп прироста за сутки – 1,1 %.

Данные по района и городам. Фото: оперштаб.

Врачи вылечили 19 571 (+219 в сутки). Спасти не удалось 676 (+7 в сутки).

Под наблюдением врачей дома находится 7 059 пациентов, за последние сутки взято 480.

Снято с контроля медиков 47 969, за последние сутки – 406.

Всего проведено тестов на коронавирус 1 315 889, из них за последние сутки 18 370.

Круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции - 8 800 100 56 53.