Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 ноября 2020: количество случаев COVID-19 в крае за месяц возросло почти вдвое

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 1 ноября 2020 года: за прошедший месяц число выявленных случаев COVID-19 возросло почти вдвое, точнее, на 32%. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Итак, по итогам октября, количество заболевших ковид в регионе - самое высокое среди всех регионов Сибири. Тем не менее он опустился с 6-го на 7-е место в СФО по проценту прироста заразившихся.

Повторимся, количество выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 32%, однако это значительно ниже, чем в СФО и России в целом.

Данные о распространении коронавируса в октябре 2020. Фото: ИЦК.

По количественному приросту, Красноярский край в Сибири оказался антилидером, обогнав Кузбасс, - 6 444 случая. За октябрь мы перешагнули порог 26 тысяч заболевших.

Максимальный прирост случился 31 октября: 293 зарегистрированных случая. Ежедневный прирост практически достиг 300 человек в сутки.

Для сравнения: среди регионов Сибири по проценту прироста выявленных случаев заражения коронавирусом за октябрь лидирует Республика Алтай: 111%. Новосибирская область и Красноярский край делят третью позицию - по 32%.