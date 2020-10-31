«Имитируйте бурную деятельность»: красноярец рассказал, как компьютерные фирмы обманывают клиентов на ремонте техники

Красноярец рассказал, как компьютерные фирмы обманывают клиентов на ремонте техники Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что компьютер сейчас есть почти в каждой семье, познаний у пользователей обычно хватает на то, чтобы поискать что-нибудь в интернете, пообщаться в соцсетях, послушать музыку или поиграть в какую-нибудь игру. Случись что-нибудь неординарное – нажали, к примеру, не на ту кнопку, что-то удалили и не заметили, не смогли зайти в интернет или вдруг сбились настройки – и пользователь не знает, что делать. Как решить проблему, для него – темный лес.

А тут – объявление прямо на двери подъезда (их полно всюду): «Ремонт компьютеров – недорого». Звонок мастеру, тот приходит, осматривает технику и начинает сыпать терминами, в которых клиент ничегошеньки не понимает: «железо устарело, материнка полетела, дрова надо переустанавливать, винду менять». Посыл такой: «Если этого не сделать, ваш компьютер можно выбрасывать на помойку. Но я – гений, я могу исправить все, только вам придется за это заплатить». И как бы ненавязчиво подчеркивает, что компьютер – удовольствие дорогое, но он может сделать скидку.

Инструкция, как обманывать клиента. Фото: ИА «1-Line»

Часто на удочку таких вот мастеров попадают пожилые люди. Например, житель Германии узнал, что его мать, которая живет в Красноярске, как раз одна из обманутых. Выложила 16 тысяч рублей фактически ни за что. Мужчина ищет других пострадавших, чтобы составить коллективный иск в суд. Об этом сообщает ИА «1-Line» и даже готово предоставить его контакты тем, кто готов присоединиться к иску.

А недавно к нашим коллегам обратился красноярский компьютерщик, который пытался устроиться на работу в одну из таких фирм. Но когда узнал, чем они там занимаются, совесть не позволила обманывать доверчивых людей. Ушел. И поделился инструкцией, которой пользуются нечестные мастера.

Обманывать можно на всем. Главное понять, клиент совсем «чайник» (так называют пользователей с минимальными навыками) или все-то в чем-то разбирается. И можно начинать обрабатывать

К примеру, проблема с принтером. Можно с умным видом удалить принтер из диспетчера устройств, а потом заявить, что компьютер неисправен. И версии на выбор по ситуации: в нем вирусы, полетел жесткий диск, перегрев. На перегрев вообще можно много чего свалить.

«Все это отрабатывается на доверии, не стоит торопиться, топите лед, больше общайтесь с клиентом» - советует инструкция. «После того, как все рассказали, мы либо сводим к переустановке ОС (операционной системы – прим.ред.) либо шьем BIOS (базовая система ввода-вывода – прим.ред.) и создаем имитацию бурной деятельности. Этот вариант в любом случае заканчивается чеком в 12500+».

Имитируйте бурную деятельность. Фото: ИА «1-Line»

С доступом в интернет через роутер вообще можно навариться. В роутере есть черный список, нужно внести в него компьютер клиента, потом показать: на телефоне интернет есть, на втором телефоне интернет есть, а в компьютере нет – и снова к алгоритму: вирусы, полетел жесткий диск, перегрев. Можно и вовсе втюхать клиенту дешевый роутер под предлогом дорогой новейшей разработки.

Еще один вид обмана – предложить переустановить операционную систему, якобы срок службы прежней версии истек. Закачать туда пакет «офис», антивирусник, программы. И при этом ненавязчиво так говорить, что в магазине клиенту это обойдется в 30 – 50 тысяч. Да еще предложить скидку. Таким образом удается выманить до 25 тысяч рублей.

Ну, а если клиент попался дотошный и отказался переплачивать, то виноват сам мастер – не смог правильно отработать заявку – говорится в инструкции.