Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 31 октября 2020 года: Зеленогорск – лидер по количеству заболевших за сутки

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 31 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились обновленные данные по коронавирусу в Красноярске и крае на 14.00 часов 31 октября. Всего зарегистрировано 26 445 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 293 случая заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 922,6. Темп прироста за сутки – 1,1 %. За сутки Красноярский край не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край находится на 8-м месте.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещены в сводной таблице Роспотребнадзора. Красноярск – 73 за сутки, всего 10744. Ачинск – 24 за сутки, всего 1652. Минусинск – 22 случая, всего 777. По 15 случаев за сутки в Канске и Лесосибирске. По 14 случаев – в Шарыпово и Абанском районе. В закрытых городах: в Зеленогорске – 94 за сутки, всего 1283. По Железногорску информации пока нет.

Распределение по городам и районам

На лечении в крае находятся 6 424 человека (плюс 15 за сутки), вызровели 19 352 (за сутки 270). Количество летальных исходов – 8 (всего 669).

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 985 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 627. Снято с медицинского наблюдения 47 563, в том числе за последние сутки – 418. Проведено тестов на коронавирус всего 1 297 519, из них за последние сутки 18 159.

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.