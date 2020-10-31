В Красноярском крае из-за халатности учительницы одноклассники затравили девочку «психом» Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта история произошла в одном из районов Красноярского края. Не будем называть, в каком – ради интересов школьницы. О ней рассказала уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Все началось несколько лет назад, когда девочка пришла в класс к новой учительнице. Конфликт между ними начался почти сразу же: по каким-то причинам педагог вдруг решила, что ее ученица – не совсем обычный ребенок. И в 2019 году наступила развязка.

- Девочка училась в 7 классе, по характеру – тихая и спокойная. Но в речи часто путала падежи, - рассказывает Ирина Юльевна. – Это стало для учителя основанием считать ее не совсем обычным ребенком. Учитель прямо сказала маме, что в таком, как у нее возрасте, дети «нормальными» не рождаются.

Правда, здесь не уточняется, о каком именно возрасте идет речь – мама или слишком юная, или наоборот. Но сути дела это не меняет: разве позволительно учителю давать подобные оценочные суждения?

Мама решила обследовать дочь у психиатра и попросила учителя подготовить характеристику. А что сделала учитель? Вместо того, чтобы сохранить все в тайне, она то ли нарочно, то ли по халатности проговорилась. А одноклассники стали дразнить девочку «писхом». Можете представить, каково это для подростка – настоящий удар. Неудивительно, что она наотрез отказалась идти в школу.

Мама решила перевести дочь на домашнее обучение, чтобы самой заниматься с ней, в комфортной обстановке. И обратилась в психолого-медико-педагогическую комиссию. Но там рекомендовали обучать ее все-таки по общеобразовательной программе, то есть чтобы педагоги приходили и индивидуальном порядке занимались с нею. Вместе с управлением образования такой договор мама заключила.

Кстати, учительнице, которая не смогла скрыть секрет, рекомендовали извиниться перед школьницей за некорректное поведение, - подытожила уполномоченная по правам ребенка.